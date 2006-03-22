О развитии межрегионального и приграничного сотрудничества

Об этом говорили 21 марта в Исполкоме СНГ. Участие в экономическом форуме приняли около 90 представителей белорусских министерств и ведомств, а также представители промышленных организаций и предприниматели России и Украины. Тематика встречи обусловлена расширением сотрудничества на уровне приграничных территорий стран СНГ. Это позволяет развивать рынки сбыта, наращивать объемы производства и продаж, и, в конечном счете, может стать дополнительным фактором экономического роста белорусских регионов и сопредельных государств