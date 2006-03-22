На специализированной выставке <Автоматизация. Электроника> и <ЭлектроТехСвет>

Экспозиции создавались при поддержке министерств промышленности и энергетики и Белорусской ассоциации промышленных энергетиков. <Даешь полную автоматизацию производств!> - этот лозунг с годами не становиться менее актуальным, при том, что сегодня практически все предприятия полностью автоматизированы. Однако прогресс не стоит на месте и ни одно из направлений развития промышленности не обходится без электроники. Сегодня она применяется в автомобиле- и тракторостроении, станкостроении и производстве различных видов продукции. Для того, чтобы создавать конкурентоспособную продукцию, необходимо автоматизировать производственные процессы, добиваться высокого качества и низкой себестоимости товаров. Участвовавший в торжественном открытии выставки заместитель министра промышленности Республики Беларусь Геннадий Свидерский отметил, что только за счёт внедрения современных технологий мы сможем добиться высокой конкурентоспособности продукции. И если ещё 5 лет назад выставки <Автоматизация. Электроника> и <ЭлектроТехСвет> помещались на экспозиционной площади 800 квадратных метров, то сегодня количество участников выросло до такой степени, что пришлось задействовать дополнительный павильон. На выставках представлена продукция отечественных и мировых производителей, поставщиков средств автоматизации и электронных компонентов, технологического оборудования и материалов для производства электронной и электротехнической промышленности. Посетители выставки получат возможность стать участниками презентаций и научно-практических семинаров. Выставки <Автоматизация. Электроника> и <ЭлектроТехСвет> продлятся до 24 марта.