Встреча Президента Беларуси и главы «Росатома» 20 января. Построив БелАЭС, белорусы планируют строить с «Росатомом» и другие объекты

Новости Беларуси. Ход реализации проекта по строительству Белорусской АЭС глава государства обсудил на встрече с гендиректором «Росатома» Сергеем Кириенко.

Строительство объектов первого энергоблока Белорусской АЭС было начато в 2013 году. Уже с ноября ведутся работы по устройству фундаментов под здания и сооружения энергоблока, в том числе под здание реакторной установки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Президента, главное – построить надежную и безопасную электростанцию.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хотел бы откровенно поговорить о ситуации, которая складывается с учетом альтернативы, так сказать. Потому что свое Правительство докладывает: «Вроде, там все хорошо со строительством атомной электростанции». А с Вашей точки зрения каково ситуация? Может, мы в чем-то недорабатываем?

Я исхожу из того, что мы одолжили деньги у России. Это примерно $10 млрд – стоимость станции. И мы нашли подрядчика, который будет строить этот объект. Но в силу определенных разночтений, может быть, нормативно-правовых актов, каких-то нестыковок, появляются определенные вопросы. Я исхожу из того, что мы как рачительные хозяева должны крепко держать деньги в руках и не в ущерб качеству и безопасности этого объекта мы должны выбирать поставщиков оборудования особенно тех, которые предложат оптимальный вариант.

Сергей Кириенко, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»:

Мы должны построить самую безопасную станцию. Она должна быть разумно дешевой – насколько возможно без вреда для надежности и качества. Она также должна быть построена в очень сжатые сроки и с максимальной возможностью загрузки белорусских предприятий, особенно белорусских строителей.

Все эти обязательства подтверждаю. Мы так и двигаемся. В целом, считаю, ситуация на площадке хорошая.

На сооружении АЭС работает одна российская и девять белорусских строительных организаций. Гендиректор «Росатома» дал высокую оценку работе белорусских специалистов на площадке по сооружению АЭС. Более того, корпорация по атомной энергии готова пригласить отечественных специалистов к участию в проектах по возведению АЭС за рубежом. Например, в третьих странах. Тем более, что сегодня по всему миру уже запланировано строительство 22 новых блоков.

Этот уникальный проект уже называют самой масштабной стройкой страны. Белорусская АЭС появится в 18 километрах от городского посёлка Островец. Подготовительные работы начались ещё в апреле 2012 года.

Компанию-строителя выбирали тщательно. В итоге масштабный проект доверили россиянам. «Росатом» сегодня наиболее активный игрок на рынке строительства атомных станций. К тому же российские технологии отвечают самым современным требованиям ядерной безопасности.

Обеспечивать безопасность будет и ловушка расплава. Ещё в декабре узлы для будущей станции прибыли в Беларусь водным транспортом. И преодолели около 5 тысяч километров. От российского Волгодонска до причала в деревне Светлица Березинского района. Устройство локализации расплава активной зоны не допустит опасной утечки радиоактивных элементов за пределы корпуса устройства в окружающую среду. К слову, это особенность реакторов поколения 3+.

Сергей Кириенко, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»:

Это самое современное поколение 3+, с так называемыми постфукусимскими требованиями безопасности. Если бы такой блок в день природной катастрофы оказался в Фукусиме, таких последствий не было бы. Он бы прекратил работать, но обеспечил безопасность.

В «Росатоме» отмечают: реализация проекта осуществляется динамично. На стройплощадке работает около двух тысяч человек и больше двухсот единиц техники. Задействованы девять белорусских и одна российская строительные организации. При этом работой белорусских специалистов довольны. На встрече с Президентом Сергей Киреенко отмечает: корпорация готова пригласить наших специалистов к участию в проектах по возведению АЭС по российским технологиям за рубежом. Например, в третьих странах.

Сергей Кириенко, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»:

Надо отдать должное, что и уровень квалификации, дисциплины, добросовестного отношения к работе у белорусских организаций, которые участвуют в этом проекте, очень высокий.

Александр Лукашенко:

То есть вы, возможно, пригласите на другие площадки? Я на это рассчитываю. Мы немножко научимся здесь и будем вместе с вами строить на других площадках.

Чего нам искать где-то? Мы с вами пойдем и будем строить. Тем более, в России уменьшается количество строителей. Их не хватает. Я это увидел на объектах, когда был в Сочи. Большой дефицит строителей.

Помню, ещё Лужков просил: дай строителей в Москву! У нас, говорил, узбеков, таджиков хватает, но нам нужны квалифицированные строители. Если мы научимся строить атомную станцию, мы по вашим технологиям вместе с вами готовы двигаться по всему миру, где вы будете строить.

Уже с ноября 2013 года ведутся работы по устройству фундаментов под здания и сооружения энергоблока, в том числе под здание реакторной установки. На втором энергоблоке приступили к подготовительным работам.

Михаил Филимонов, исполняющий обязанности гендиректора РУП «Белорусская атомная электростанция»:

Сделать надо много в 2014 году: надо освоить одних только строительно-монтажных работ в районе 8 млрд российских рублей. Это очень большая цифра. Это в два раза больше, чем в 2013 году.

По планам первый блок белорусской АЭС должен быть введён в 2017, второй — не позднее 2018 года.