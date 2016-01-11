Всемирный банк сохранил прогноз по росту ВВП Беларуси на ближайшие 3 года

Новости Беларуси. Всемирный банк сохранил прогноз по темпам экономического роста в Беларуси на ближайшие три года. Эксперты крупнейшей международной финансовой организации ожидают возобновление роста ВВП страны в 2017 и 2018 годах. На 1% ежегодно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Всемирного банка мировая экономика в ближайшие 12 месяцев будет зависеть от ситуации, складывающейся в крупнейших странах с формирующимся рынком. Кроме того, на темпы экономического роста в Европе и Центральной Азии будут влиять цены на нефть. Если падение стоимости углеводородного сырья замедлится или хотя бы стабилизируется, то состояние экономик таких традиционных рынков сбыта белорусских товаров как Россия и Украина улучшится.

Ян Чул Ким, глава представительства Всемирного банка в Республике Беларусь:

В этом году необходимо проявлять гибкие экономические и политические подходы для того, чтобы улучшать ситуацию. В целом, многие страны мира столкнутся со сложными временами. И нам нужно будет приложить максимум усилий в Республике Беларусь, чтобы мы могли возобновить показатели роста, как мы прогнозировали на последующий год.