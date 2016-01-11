Прямой эфир

Всемирный банк сохранил прогноз по росту ВВП Беларуси на ближайшие 3 года

11 января 2016 17:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Всемирный банк сохранил прогноз по темпам экономического роста в Беларуси на ближайшие три года. Эксперты крупнейшей международной финансовой организации ожидают возобновление роста ВВП страны в 2017 и 2018 годах. На 1% ежегодно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Всемирного банка мировая экономика в ближайшие 12 месяцев будет зависеть от ситуации, складывающейся в крупнейших странах с формирующимся рынком. Кроме того, на темпы экономического роста в  Европе и Центральной Азии будут влиять цены на нефть. Если падение стоимости углеводородного сырья замедлится или хотя бы стабилизируется, то состояние экономик таких традиционных рынков сбыта белорусских товаров как Россия и Украина улучшится.

Ян Чул Ким, глава представительства Всемирного банка в Республике Беларусь:
В этом году необходимо проявлять гибкие экономические и политические подходы для того, чтобы улучшать ситуацию. В целом, многие страны мира столкнутся со сложными временами. И нам нужно будет приложить максимум усилий в Республике Беларусь, чтобы мы могли возобновить показатели роста, как мы прогнозировали на последующий год.

# Экономика # МВФ в Беларуси # Ян Чул Ким

Другие новости рубрики

Все новости
Европейские индексы упали после обвала на китайском фондовом рынке: Россию и Беларусь ждет непростой год
11 января 2016 17:21

Европейские индексы упали после обвала на китайском фондовом рынке: Россию и Беларусь ждет непростой год

Индивидуальным предпринимателям не будут продлевать сроки реализации остатков несертифицированных товаров
06 января 2016 17:10

Индивидуальным предпринимателям не будут продлевать сроки реализации остатков несертифицированных товаров

Как отрицательная динамика мировых бирж может сказаться на Беларуси
05 января 2016 17:31

Как отрицательная динамика мировых бирж может сказаться на Беларуси