Новости Беларуси. Индивидуальным предпринимателям не будут продлевать сроки реализации остатков несертифицированных товаров. Напомним, с 1 января ИП начали работать по новым правилам, предусмотренным нормами Указа №222. В данный момент на рынках и в торговых центрах наблюдается затишье. Однако предположения о том, что многие продавцы не работают из-за вступления в силу документа, не оправдываются цифрами статистики.

По данным Министерства торговли, заявление о прекращении деятельности подали примерно 5,5% индивидуальных предпринимателей. А это всего около двух тысяч человек. В контролирующих ведомствах считают, что ситуация носит сезонный характер.

Виолетта Брезовская, начальник управления организации торговли и услуг Министерства торговли Республики Беларуси:

Никакого коллапса нет. Несмотря на заявления некоторых предпринимателей о том, что на сегодняшний день 90% у нас не работают – это неверно. Мы констатируем, что на сегодня не осуществляют либо приостановили деятельность около 50% предпринимателей, которые осуществляют торговлю на рынках. Это, прежде всего, связано с отпусками, праздничными мероприятиями, низкой температурой. И в ближайшее время они вернутся на свои торговые места.

Напомним, права торговать товарами легпрома, которые приобретены без документов, с января 2016 года лишились только плательщики единого налога. Остальные ИП продолжают работать по новым законам бизнеса.

Петр Арушаньянц, исполняющий обязанности директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Деятельность без сопроводительных документов в Беларуси не существует уже 1,5 года. Просто есть определенная категория небольшая, назовем так, недобросовестных предпринимателей, которые по-прежнему под видом остатков ввозили товары без документов и на возможные претензии или вопросы со стороны проверяющих органов, они всегда могли ответить, что это остатки.