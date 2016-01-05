Как отрицательная динамика мировых бирж может сказаться на Беларуси

Новости Беларуси. Биржевой год начался не с самых приятных новостей: по всему миру фондовые площадки показали отрицательную динамику. Шанхайская, австралийская, японская, корейская, все европейские биржи дружно шагнули вниз. В Нью-Йорке и вовсе пришлось остановить торги, чтобы сбить панику, охватившую игроков. Как ситуация может сказаться на Беларуси, выяснил Олег Романов.

Начала идеального экономического шторма в мире ждут с ужасом и нетерпением все. Великая депрессия 29-го года началась именно с биржевой паники. Первые спохватившиеся успели избавиться от акций, ставших дешевле бумаги. Остальные, менее удачливые спекулянты, потом сотнями сыпались из окон небоскребов, глядящих на Уолл-стрит. Нынешние биржевики от тех ничем не отличаются: они все надеются продать первыми. Современная биржа — учреждение демократичное. В Китае, например, игроков — десятки миллионов: именно из-за их паники вчера шанхайские индексы рухнули на 7%.

У Вань, биржевой инвестор (Китай):

Мы только в июне пережили кризис фондового рынка. После него все понимают — упасть или вырасти в цене акции могут моментально. Я верю в лучшее, но и банкротом стать не желаю, потому сегодня продавал.

Китай — мировая фабрика: здесь торгуются акции компаний, производящих вещи, а не воздух. Иное дело — Гугл, Фейсбук, Амазон и другие: их миллиардная капитализация — фикция. Из имущества у таких корпораций — только бывшие в употреблении столы да стулья, а вся производимая продукция исчезнет, если выключить офисные компьютеры. Биржи Запада отыгрывают любое китайское падение индексов моментально: если торгуешь воздухом — продавать нужно быстро, а бежать с выручкой надо вдвое быстрее, чтобы не догнали. Сначала австралийская, а потом японская, корейская, все европейские биржи проследовали за шанхайской — резко вниз. Тут падение составило от полупроцента до полутора и продолжилось 5 января.

Фидель Хелмер, трейдер банка «Гаук и Ауфхаузер» (Германия):

Волнение в Китае почти улеглось, похоже, но на европейские биржи оказывает влияние геополитическая ситуация. Иран и Саудовская Аравия всех тревожат, хотя лично я оптимист и надеюсь, что падение индексов быстро отыграют.

Работу Нью-Йоркской фондовой пришлось останавливать, чтобы сбить панику: сегодняшние торги, которые только начались, наверняка продолжатся падением, как это было в Европе. Что ждать от биржевой свистопляски Беларуси? Ничего, если это не начало того самого идеального шторма. Объемы торговли акциями у нас невелики, биржевая паника невозможна. Нынешние взлеты-падения мировых индексов — это качели: взмах туда, взмах сюда без реального движения.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

Замедление экономического роста Китая — одна из причин серьезного падения мировых цен на нефть. Это и снижение стоимости продуктов нефтепереработки, которые мы продаем, проблемы в российской экономике, которые отражаются и на нашей.

Александр Сабодин, финансовый аналитик:

Экономика в Беларуси — это малая экономика открытого типа. Мы не можем потребить все, что мы производим. Большая вероятность того, что Нацбанк страны будет придерживаться динамики российского рубля, то есть, по крайней мере, не допускать сильного снижения российской валюты по отношению к белорусскому рублю.

Если глобальный шторм начался, небольшим странам, вроде Беларуси, лучше будет прибиться к большим. И Китай сегодня предпочтительнее Штатов — ровно потому, что он производит вещи, а не деньги из воздуха. И Россия с ее ресурсами, рынком, производственными партнерами тоже станет опорой и спасательным кругом. Хотя, конечно, выживших лучше считать после бури — тогда и станет ясно: кто по-настоящему хорошо плавает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.