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Европейские индексы упали после обвала на китайском фондовом рынке: Россию и Беларусь ждет непростой год

11 января 2016 17:21
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Новости Беларуси. Биржевые индексы Европы вновь демонстрируют падение –они вновь рухнули сегодня, 11 января, вслед за китайскими и азиатскими биржами.

Падение в Старом Свете выглядит пустяковым – от четверти до трех четвертей. Однако это курсовые минимумы за последние 2,5 года (последний раз такое наблюдали еще в середине 2013).

В Европе и Штатах ждут ослабления юаня и снижения темпов роста в КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:
Падение китайского рынка, в принципе, затрагивает многие фондовые рынки. Тяжелее всего будет развивающимся рынкам. Тяжело будет Китаю: там далеко до падения, но замедление роста. Тяжело будет Бразилии, России. Из-за тяжелой ситуации в России непростой год ждет и Беларусь.

# Экономика # Вадим Иосуб # Государственная политика в сфере внешней торговли

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