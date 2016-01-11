Европейские индексы упали после обвала на китайском фондовом рынке: Россию и Беларусь ждет непростой год

Новости Беларуси. Биржевые индексы Европы вновь демонстрируют падение –они вновь рухнули сегодня, 11 января, вслед за китайскими и азиатскими биржами.

Падение в Старом Свете выглядит пустяковым – от четверти до трех четвертей. Однако это курсовые минимумы за последние 2,5 года (последний раз такое наблюдали еще в середине 2013).

В Европе и Штатах ждут ослабления юаня и снижения темпов роста в КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

Падение китайского рынка, в принципе, затрагивает многие фондовые рынки. Тяжелее всего будет развивающимся рынкам. Тяжело будет Китаю: там далеко до падения, но замедление роста. Тяжело будет Бразилии, России. Из-за тяжелой ситуации в России непростой год ждет и Беларусь.