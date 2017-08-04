Все зависит от техники: уже 5 августа аграрии Брестской области перешагнут 50% общего обмолота зерновых
Новости Беларуси. В самом разгаре уборка зерновых в южных регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Позади почти половина урожайных полей. Трудятся и в мастерских, и на зерносушильных комплексах. Аграрии стараются пользоваться удобным моментом, пока позволяет погода.
Всего в этом хозяйстве 10 комбайнов возрастом от 8 до 17 лет, и практически все в деле.
Поломка у этой машины несерьезная, механики устраняют такие оперативно – через час комбайн обещают уже вернуть в поле.
Виктор Дулевский, главный инженер-механик ОАО «Комаровка»:
Все зависит от техники.
Как подготовлены зерноуборочные комбайны, как подготовлены зерносушильные хозяйства, так и будет проходить вся уборка.
Если комбайны не глушат с утра до вечера, то зерносушильный комплекс работает почти круглосуточно. Ежедневно сюда привозят по 700 тонн зерна. Здесь же, только в лаборатории, определяют и ее качество.
Николай Феоктистов, исполняющий обязанности начальника комбикормового завода:
Зерно, погода так повлияла, выполнено, налито. Если в прошлом году было довольно сухое и щуплое зерно, то в этом – полноценное красивое.
Уборка идет в нормальные сроки.
После зерно поступает в емкости для хранения с вентиляторами и термометрией. Не хуже в эти жаркие дни климат-контроль и в кабине у Александра Кузнецова. В разгар лета ветеринарный санитар становится комбайнером, и по такому распорядку живет уже 17 лет.
Александр Кузнецов, комбайнер:
Рано утром встаем, идем перед росой подготавливаем, продуваемся. Неполадки устраняем. Роса спадает – мы начинаем жать.
Комбайнеры шутят: можно работать и больше, главное, чтобы обед и ужин вовремя привозили.
А с этим пока проблем нет.
Повар:
Ну как сейчас жара, так холодник. Все просят холодник.
Работы действительно хватает: нагрузка на один комбайн в этом хозяйстве превышает 300 гектаров.
Небольшими силами здесь ежедневно умудряются убирать большие площади, а на капризы погоды жаловаться не привыкли.
Александр Семенюк, директор ОАО «Рогознянский»:
Наоборот, в этом году урожай лучше, чем прошлогодний. Озимые, яровые будут чуть похуже.
Отдельные участки пшеницы давали по 60 центнера с гектара.
Показатели на самом деле впечатляют, поэтому сюда председатель Жабинковского райисполкома Дмитрий Городецкий приезжает нечасто. На особом контроле должны быть слабые хозяйства – те, которые по разным причинам попали в черный список.
Дмитрий Городецкий, председатель Жабинковского райисполкома:
Организован контроль за всеми службами, подразделениями, за сохранностью зерна, за сохранностью топлива.
Топливом мы обеспечены, по этой причине у нас простоев нет.
Уборочная кампания на юго-западе Беларуси действительно набрала крейсерский ход.
Петр Бутрим, СТВ:
И, судя по активности на полях, сбавлять его не собирается. Уже 5 августа аграрии региона перешагнут знаковую отметку в 50 % общего обмолота зерновых при урожайности на уровне 2016 года.