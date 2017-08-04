Все зависит от техники: уже 5 августа аграрии Брестской области перешагнут 50% общего обмолота зерновых

Новости Беларуси. В самом разгаре уборка зерновых в южных регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позади почти половина урожайных полей. Трудятся и в мастерских, и на зерносушильных комплексах. Аграрии стараются пользоваться удобным моментом, пока позволяет погода. Всего в этом хозяйстве 10 комбайнов возрастом от 8 до 17 лет, и практически все в деле. Поломка у этой машины несерьезная, механики устраняют такие оперативно – через час комбайн обещают уже вернуть в поле.

Виктор Дулевский, главный инженер-механик ОАО «Комаровка»:

Все зависит от техники. Как подготовлены зерноуборочные комбайны, как подготовлены зерносушильные хозяйства, так и будет проходить вся уборка. Если комбайны не глушат с утра до вечера, то зерносушильный комплекс работает почти круглосуточно. Ежедневно сюда привозят по 700 тонн зерна. Здесь же, только в лаборатории, определяют и ее качество.

Николай Феоктистов, исполняющий обязанности начальника комбикормового завода:

Зерно, погода так повлияла, выполнено, налито. Если в прошлом году было довольно сухое и щуплое зерно, то в этом – полноценное красивое. Уборка идет в нормальные сроки. После зерно поступает в емкости для хранения с вентиляторами и термометрией. Не хуже в эти жаркие дни климат-контроль и в кабине у Александра Кузнецова. В разгар лета ветеринарный санитар становится комбайнером, и по такому распорядку живет уже 17 лет.

Александр Кузнецов, комбайнер:

Рано утром встаем, идем перед росой подготавливаем, продуваемся. Неполадки устраняем. Роса спадает – мы начинаем жать. Комбайнеры шутят: можно работать и больше, главное, чтобы обед и ужин вовремя привозили. А с этим пока проблем нет.

Повар:

Ну как сейчас жара, так холодник. Все просят холодник. Работы действительно хватает: нагрузка на один комбайн в этом хозяйстве превышает 300 гектаров. Небольшими силами здесь ежедневно умудряются убирать большие площади, а на капризы погоды жаловаться не привыкли.

Александр Семенюк, директор ОАО «Рогознянский»:

Наоборот, в этом году урожай лучше, чем прошлогодний. Озимые, яровые будут чуть похуже. Отдельные участки пшеницы давали по 60 центнера с гектара. Показатели на самом деле впечатляют, поэтому сюда председатель Жабинковского райисполкома Дмитрий Городецкий приезжает нечасто. На особом контроле должны быть слабые хозяйства – те, которые по разным причинам попали в черный список.