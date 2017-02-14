«Все случаи не пропишешь»: кто в первую очередь может быть освобожден от уплаты сбора на финансирование госрасходов

Новости Беларуси. Практику применения Декрета о социальном иждивенчестве 14 февраля обсуждали в Нижней палате парламента. Депутаты предлагают уточнить критерии, по которым оказавшихся в трудной жизненной ситуации могут освободить от уплаты сбора. В парламент поступило около сотни таких обращений.

Заседание рабочей группы Гомельского горисполкома. Только 14 февраля рассмотрели 92 заявления. По каждому делу специалисты стараются собрать максимум документов и фактической информации. Например, многое становится понятным после выезда по месту жительства заявителей.

Виталий Атаманчук, заместитель председателя Гомельского горисполкома по социальным вопросам:

За четыре заседания рабочей группы можно сделать определенный вывод, что есть категория граждан, на которую мы обращаем внимание, и, как правило, мы идем навстречу и принимаем положительное решение, то есть освобождение от уплаты сбора.

Справедливый подход к финансированию госрасходов сомнений не вызывает. А вот как безошибочно отличить тот самый случай «трудной жизненной ситуации» от нежелания работать и платить налоги? Согласно изменениям в Декрет, местные органы власти получили право решать в каждом конкретном случае.

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Этот Декрет вызвал очень большой общественный резонанс. И поэтому все государственные органы стараются объективно рассмотреть все ситуации и при малейшей возможности, конечно, освободить от уплаты сбора.

Но каждый конкретный случай – слишком субъективно, – говорят народные избранники и просят разъяснений, как эту норму применять. Ведь по факту может получиться, что в одном районе человека освободят от уплаты сбора, в другом при аналогичных же обстоятельствах – нет. И какие все-таки документы должны комиссии принимать.

14 февраля по этому поводу в Нижней палате парламента дискуссия. Разработчики указа настаивают: четкого перечня быть не может – все случаи не пропишешь.

Минздрав уже определил свой порядок действий. Неработающим людям больничный не выдается. Но эпикризы и справки помогут подтвердить правоту. Причем данные за 2015 год будут также учитываться. Состояние здоровья – анализы, обследования – все это фиксируется, а на их основании врачи могут назвать и сроки, необходимые для реабилитации. Впрочем, не только по состоянию здоровья люди могут оказаться в числе получателей «писем счастья».

Тамара Красовская, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Многие получали земельные участки не только для ведения личного подсобного хозяйства, а цель была для строительства. А сегодня они так же, как и другие люди ведут на этих земельных участках именно личное подсобное хозяйство. И они, конечно, претендуют на то, чтобы их освободили от финансового сбора.

Продолжается работа и по формированию единой базы данных, которая учитывает и всех работающих, и не участвующих в финансировании госрасходов по уважительным причинам.

Разумеется, обработка данных автоматизирована. Так что задействовано в работе всего около 10 человек.

Андрей Ковалевский, начальник управления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Было подготовлено программное обеспечение, которое позволяет без участия человека сопоставить все периоды, сложить, если человек несколько месяцев служил, потом работал, потом был на учете как безработный. То есть все эти периоды учесть и на выходе выдать готовую базу данных плательщиков.

Срок уплаты сбора истекает 20 февраля. На данный момент в бюджет поступило порядка 14 миллионов рублей, а уплатили сбор более 45 тысяч человек.

Но главное, отмечают разработчики, не это. После вступления Декрета в силу стали проявлять активность не работавшие до этого по 5 и по 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.