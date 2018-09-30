Белорусские тракторы и комбайны будут работать на Кубе

Новости Беларуси. Новинки белорусской сельхозтехники будут работать на Кубе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможности нашей машиностроительной отрасли изучили представители этой странны, посетив ряд наших предприятий. Заключён и договор о сотрудничестве между научной элитой двух стран.



Белорусские тракторы и комбайны хорошо себя зарекомендовали в непростых климатических условиях Острова Свободы. Также в планах кубинцев перенимать опыт в производстве техники у наших промышленников.

Хосе Суарес Леон, генеральный директор управления сельскохозяйственной инженерии Министерства сельского хозяйства Кубы:

Мы побывали на белорусских заводах, и у нас осталось очень хорошее впечатление о технике, которую производят у вас. Удивили некоторые новинки сельхозтехники, которые мы уже планируем закупить. Соглашение, которое мы подписали – это итог нашей работы сегодня, а также дальнейшее сотрудничество с белорусскими предприятиями.

Сергей Яковчик, генеральный директор РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»:

Показали все наши новейшие разработки и достижения в области сельского хозяйства, которые имеются в нашей стране и предлагаются кубинским партнерам. По отзывам коллег, они очень довольны данным визитом. Мы ждем ответного визита, дальнейших партнерских отношений, увеличение экспорта.