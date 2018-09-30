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Белорусские тракторы и комбайны будут работать на Кубе

30 сентября 2018 12:19
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Новости Беларуси. Новинки белорусской сельхозтехники будут работать на Кубе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские тракторы и комбайны будут работать на Кубе-1

Возможности нашей машиностроительной отрасли изучили представители этой странны, посетив ряд наших предприятий. Заключён и договор о сотрудничестве между научной элитой двух стран.

Белорусские тракторы и комбайны будут работать на Кубе-4


Белорусские тракторы и комбайны хорошо себя зарекомендовали в непростых климатических условиях Острова Свободы. Также в  планах кубинцев перенимать опыт в производстве техники у наших промышленников. 

Белорусские тракторы и комбайны будут работать на Кубе-6

Хосе Суарес Леон, генеральный директор управления сельскохозяйственной инженерии Министерства сельского хозяйства Кубы:
Мы побывали на белорусских заводах, и у нас осталось очень хорошее впечатление о технике, которую производят у вас. Удивили некоторые новинки сельхозтехники, которые мы уже планируем закупить. Соглашение, которое мы подписали – это итог нашей работы сегодня, а также дальнейшее сотрудничество с белорусскими предприятиями.

Белорусские тракторы и комбайны будут работать на Кубе-9

Сергей Яковчик, генеральный директор РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»:
Показали все наши новейшие разработки и достижения в области сельского хозяйства, которые имеются в нашей стране и предлагаются кубинским партнерам. По отзывам коллег, они очень довольны данным визитом. Мы ждем ответного визита, дальнейших партнерских отношений, увеличение экспорта.

Белорусские тракторы и комбайны будут работать на Кубе-12

Интерес Кубы к нашей технике велик. Ещё с советских времён там хорошо известны минские мотоциклы и тракторы. Пришло время обновлять автопарк. К подписанию готовятся многомиллионные контракты.

# Беларусь-Куба # Экономика # Хосе Суарес Леон # Сергей Яковчик # Фотофакт

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