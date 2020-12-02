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«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия

02 декабря 2020 06:31
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Новости Беларуси. Если вы узнали свой любимый деликатес даже без этикетки – значит, вы настоящий гурман, для которого наши мясные продукты – топ-1 в мире. В программе «Центральный регион» показали и рассказали, как работает одно из старейших предприятий отрасли – Слуцкий мясокомбинат.

«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия-1

За 88 лет мясокомбинат изобрел практически идеальную формулу работы. Раскрывать скобки начинаем с убойного цеха.

«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия-4

Владимир Корженевский, начальник мясожирового цеха Слуцкого мясокомбината:
После соблюдения всего технологического процесса получается такое мясо в полутушах.

Вадим Смоляк, корреспондент:
Что дальше с ним? Куда оно отправится?

«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия-7

Владимир Корженевский:
Эта свинина, после заключения ветеринарных врачей будет направляться или в дальнейшую реализацию, или на промпереработку для выпуска копченостей, колбас и прочих деликатесов.

Еще до убоя за качеством сырья следят ветврачи. Для дальнейшей переработки также необходимо одобрение специалиста.

«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия-10

Алла Мацукова, главный ветеринарный врач Слуцкого мясокомбината:
Служба главного ветеринарного врача обширная, большая. Соответственно, на каждом участке производства, на каждом этапе присутствует специалист, который все контролирует. У нас идет предубойный осмотр скота, мы проводим все необходимые манипуляции. Если что-либо нарушается со стороны поступающего сырья, мы его бракуем и не пускаем в производство.

Если мясо все же получает специальную метку – его можно смело отправлять в холодильник.

«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия-13

Инна Передкова, начальник холодильного цеха Слуцкого мясокомбината:
Здесь оно охлаждается либо замораживается, дается направление для термической обработки мяса. Работа на холодильнике круглосуточная для того, чтобы продукция могла своевременно поступать на рынки сбыта и для производства. 

«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия-16

Инна Передкова:
Здесь охлаждается мясо, которое предназначено для отгрузки на экспорт. Мы отгружаем в такие страны, как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. В данной камере сейчас находится 50 тонн мяса, которое завтра будет отгружаться на экспорт.  

«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия-19

Ксения Балабан, начальник внешнеэкономической деятельности Слуцкого мясокомбината:
Благодаря открытию халяльного цеха в январе 2020 года, удалось расширить рынки сбыта в такие страны, как Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. В 2020 году Слуцкий мясокомбинат был аттестован на поставку говядины в Китайскую Народную Республику, уже к концу этого года у нас ожидается первая поставка продукции в Китай. В планах предприятия расширение рынка сбыта в направлении Южной Кореи, Судана, Афганистана, Ирана и Мозамбика.

«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия-22

А вот в Россию, например, активно идут пельмени. На предприятии их 13 видов.

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«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия-25

Светлана Шахлевич, составитель фарша пельменного цеха Слуцкого мясокомбината:
Мы за смену делаем 2,5-3 тонны. Все они у нас мясные, без всяких добавок, только специи, лук, как домашние готовятся.

«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия-28

Все, наверное, знают, что крупные компании хранят свои рецепты в строжайшем секрете и передают от поколения к поколению. На мясокомбинате тоже есть такая традиция. Наталья Барцевич работает составителем фарша для колбас уже 38 лет. Она, по сути, хранитель старинной рецептуры.

«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия-31

Наталья Барцевич, составитель фарша сырокопченого цеха Слуцкого мясокомбината:
Работа у меня заключается в том, что я составляю сырокопченые, сыровяленые и варено-копченые колбасные изделия. Ассортимент готовой продукции у нас богат и разнообразен. Работа у меня очень ответственная, потому что от меня зависит качество и вкус колбасных изделий

«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия-34

Вадим Смоляк:
Мы находимся в цеху, о котором можно коротко сказать – жалко, что камера до сих пор не научилась передавать запах. В данной универсальной камере происходит термическая обработка продукции. Здесь можно варить или коптить. Запах от готовой продукции просто непередаваемый.

«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия-37

Валентина Чумарова, аппаратчик термической обработки колбасных изделий Слуцкого мясокомбината:
Копчености, сырокопченые изделия. На каждый вид у нас идет отдельный технологический режим, после чего продукция становится красивой и аппетитной.

«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия-40

Показать все деликатесы невозможно физически. Комбинат выпускает более 250 наименований продукции.

«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия-43

Людмила Ковалева, главный технолог Слуцкого мясокомбината:
В частности, вот это камеры сушки сырокопченой, сыровяленой колбасы. Здесь она находится еще не в готовом виде, но она доходит до сушки. Сырокопченое, сыровяленое колбасное изделие считается готовым, когда влажность достигает нормированного показателя.

«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия-46

Приходит лаборатория, ежедневно делают отборы. Затем по результатам лабораторных исследований колбаса отгружается либо не отгружается.

«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия-49

Ирина Гук, бактериолог Слуцкого мясокомбината:
Мы проверяем, чтобы продукции, выходящей за пределы мясокомбината, была гарантирована безопасность. Ламинарный поток воздуха, который обеспечивает стерильность продукции. Вот мы сели, работаем, и уже все стерильно. Воздух извне сюда не поступает.

«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия-52

Людмила Ковалева:
Потребитель на сегодня у нас различный. Кто-то отдает предпочтение вареным колбасным изделиям, кто-то сырокопченым, сыровяленым, некоторые не кушают сырокопченую, а только сыровяленую. Кто-то любит цельномышечные изделия. Каждый потребитель хочет скушать вкусную, качественную продукцию, чтобы было минимум каких-то мясозаменяющих компонентов. В сырокопченой и сыровяленой колбасе обычно 100 % идет мясо свинина, говядина, шпик. Даже если с какими-то добавками, то минимальное содержание. 

# Предприятия Беларуси # Экономика # Вадим Смоляк # Людмила Ковалева # Фотофакт

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