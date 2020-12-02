«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия

Новости Беларуси. Если вы узнали свой любимый деликатес даже без этикетки – значит, вы настоящий гурман, для которого наши мясные продукты – топ-1 в мире. В программе «Центральный регион» показали и рассказали, как работает одно из старейших предприятий отрасли – Слуцкий мясокомбинат.

За 88 лет мясокомбинат изобрел практически идеальную формулу работы. Раскрывать скобки начинаем с убойного цеха.

Владимир Корженевский, начальник мясожирового цеха Слуцкого мясокомбината:

После соблюдения всего технологического процесса получается такое мясо в полутушах. Вадим Смоляк, корреспондент:

Что дальше с ним? Куда оно отправится?

Владимир Корженевский:

Эта свинина, после заключения ветеринарных врачей будет направляться или в дальнейшую реализацию, или на промпереработку для выпуска копченостей, колбас и прочих деликатесов. Еще до убоя за качеством сырья следят ветврачи. Для дальнейшей переработки также необходимо одобрение специалиста.

Алла Мацукова, главный ветеринарный врач Слуцкого мясокомбината:

Служба главного ветеринарного врача обширная, большая. Соответственно, на каждом участке производства, на каждом этапе присутствует специалист, который все контролирует. У нас идет предубойный осмотр скота, мы проводим все необходимые манипуляции. Если что-либо нарушается со стороны поступающего сырья, мы его бракуем и не пускаем в производство. Если мясо все же получает специальную метку – его можно смело отправлять в холодильник.

Инна Передкова, начальник холодильного цеха Слуцкого мясокомбината:

Здесь оно охлаждается либо замораживается, дается направление для термической обработки мяса. Работа на холодильнике круглосуточная для того, чтобы продукция могла своевременно поступать на рынки сбыта и для производства.

Инна Передкова:

Здесь охлаждается мясо, которое предназначено для отгрузки на экспорт. Мы отгружаем в такие страны, как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. В данной камере сейчас находится 50 тонн мяса, которое завтра будет отгружаться на экспорт.

Ксения Балабан, начальник внешнеэкономической деятельности Слуцкого мясокомбината:

Благодаря открытию халяльного цеха в январе 2020 года, удалось расширить рынки сбыта в такие страны, как Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. В 2020 году Слуцкий мясокомбинат был аттестован на поставку говядины в Китайскую Народную Республику, уже к концу этого года у нас ожидается первая поставка продукции в Китай. В планах предприятия – расширение рынка сбыта в направлении Южной Кореи, Судана, Афганистана, Ирана и Мозамбика.

А вот в Россию, например, активно идут пельмени. На предприятии их 13 видов. «Все хотят качественную продукцию». Как производят лён на модернизированном заводе в Слуцке?

Светлана Шахлевич, составитель фарша пельменного цеха Слуцкого мясокомбината:

Мы за смену делаем 2,5-3 тонны. Все они у нас мясные, без всяких добавок, только специи, лук, как домашние готовятся.

Все, наверное, знают, что крупные компании хранят свои рецепты в строжайшем секрете и передают от поколения к поколению. На мясокомбинате тоже есть такая традиция. Наталья Барцевич работает составителем фарша для колбас уже 38 лет. Она, по сути, хранитель старинной рецептуры.

Наталья Барцевич, составитель фарша сырокопченого цеха Слуцкого мясокомбината:

Работа у меня заключается в том, что я составляю сырокопченые, сыровяленые и варено-копченые колбасные изделия. Ассортимент готовой продукции у нас богат и разнообразен. Работа у меня очень ответственная, потому что от меня зависит качество и вкус колбасных изделий

Вадим Смоляк:

Мы находимся в цеху, о котором можно коротко сказать – жалко, что камера до сих пор не научилась передавать запах. В данной универсальной камере происходит термическая обработка продукции. Здесь можно варить или коптить. Запах от готовой продукции просто непередаваемый.

Валентина Чумарова, аппаратчик термической обработки колбасных изделий Слуцкого мясокомбината:

Копчености, сырокопченые изделия. На каждый вид у нас идет отдельный технологический режим, после чего продукция становится красивой и аппетитной.

Показать все деликатесы невозможно физически. Комбинат выпускает более 250 наименований продукции.

Людмила Ковалева, главный технолог Слуцкого мясокомбината:

В частности, вот это камеры сушки сырокопченой, сыровяленой колбасы. Здесь она находится еще не в готовом виде, но она доходит до сушки. Сырокопченое, сыровяленое колбасное изделие считается готовым, когда влажность достигает нормированного показателя.

Приходит лаборатория, ежедневно делают отборы. Затем по результатам лабораторных исследований колбаса отгружается либо не отгружается.

Ирина Гук, бактериолог Слуцкого мясокомбината:

Мы проверяем, чтобы продукции, выходящей за пределы мясокомбината, была гарантирована безопасность. Ламинарный поток воздуха, который обеспечивает стерильность продукции. Вот мы сели, работаем, и уже все стерильно. Воздух извне сюда не поступает.