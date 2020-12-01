Сложить в кагаты, выжать сок и высушить сироп. Вот что делают со свеклой, чтобы добыть из неё сахар

Новости Беларуси. Что такое любовь и уважение к отечественному производителю? Лучше всего на этот вопрос ответят жители Слуцка, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Местные деликатесы, сыр, сахар и даже одежда из местного льна. Зачем нужна импортная продукция, когда своя буквально через дорогу от дома? Сегодня побываем на самых крутых предприятиях Слуцка и узнаем, что же там изменилось за последние несколько лет.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Сейчас прошу сладкоежек сделать звук громче. За моей спиной – Слуцкий сахарорафинадный комбинат. Первую партию сахара здесь произвели ровно 55 лет назад. С тех пор ни один день белорусов не проходит без слуцкого подсластителя.

Михаил Чернушевич, начальник призаводского свеклопункта Слуцкого сахарорафинадного комбината:

Сырьевая зона нашего комбината состоит из трех областей – пять районов в Могилевской области, три района в Гродненской и семь районов в Минской области, чтобы возделывать сахарную свеклу. На данный момент заготовлено 1 миллион 210 тысяч тонн сахарной свеклы в чистом весе. В этом году уборочная кампания началась с 30 августа и прошла более оперативно (нежели в прошлом году). Немножко меньше урожая, но в целом качество не хуже. Сезон сезону рознь. Легких сезонов, поверьте, не бывает.

Вадим Смоляк:

В этом году сладкий сахар будет? Михаил Чернушеич:

Не хуже прошлогоднего.

Этот необычный рельеф, который больше напоминает горные хребты, – привычный пейзаж для жителей Слуцка. Специалисты-аграрии называют такой холм «кагат». Это правильно сложенная куча овощей для наземного хранения. Вадим Смоляк:

Насколько здесь много таких кагатов? Михаил Чернушевич:

На данный момент у нас на территории заложено 17 кагатов, которые подготовлены для сдачи в производство. В принципе, можно сказать, что свеклопункт загружен полностью.

Вадим Смоляк:

Один кагат, насколько там много свеклы? Михаил Чернушевич:

В зависимости от площадки. От десяти тысяч тонн. На формирование одного кагата уходит около недели.

Михаил Чернушевич:

Машина заезжает на буртоукладочную машину, поднимается упор, упорные колеса и осуществляется выгрузка сахарной свеклы, далее поступающей в кагат.

А вот вам еще одна загадка. Как переместить огромную гору свеклы с площадки на территорию комбината всего за несколько минут? Раскрываем секрет и этого трюка. Вам понадобится один небольшой ров, бульдозер и сильнейший напор воды.