«Это первая из порядка 70 тысяч точек». Где в Беларуси планируют найти нефть и как проводят георазведку?

Новости Беларуси. География нефтедобычи в Беларуси расширяется. Масштабные геологоразведочные работы впервые развернуты в южной части Припятского прогиба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Территориально перспективные участки находятся в пределах Лельчицкого, Ельского, Наровлянского, Мозырского и Хойникского районов Гомельской области. По прогнозам специалистов, извлекаемые запасы нефти здесь могут превысить 14 миллионов тонн. Сколько времени уйдет на разведку новых месторождений, знает Александр Добриян.

– Это первая из порядка 70 тысяч точек, которые будут поставлены на Валавской площади. – Большая работа? – Да, это немаленький объем работ, который придется выполнить за год.

В ближайшие 12 месяцев Валерий Матвеев и его подчиненные шаг за шагом разметят сотни километров полесской земли. В каждой такой точке будет установлен сейсмический датчик, улавливающий отраженные в недрах земли волны. Так называемая Валавская площадь – один из трех перспективных участков, где планируют найти нефть.

Сергей Ласица, начальник предприятия «Речицанефть»:

Сейчас мы находимся на старте масштабного геологоразведочного проекта, это начало сейсморазведочных работ на Валавской площади. Объем планируется на уровне 600 квадратных километров, это порядка 37,5 тысяч физических наблюдений. Срок работ до 31 декабря 2021 года. То есть к концу следующего года получим результат по сейсморазведочным работам.

Еще год уйдет на расшифровку полученных в поле данных: сейсморазведка укажет вероятные места залегания углеводородов. Поисковое бурение поставит окончательную точку. Буровые вышки разнообразят пейзажи Лельчицкого района в 2023-м.

Александр Добриян, корреспондент:

Припятский прогиб – своеобразный Персидский залив белорусского масштаба, единственный нефтеносный бассейн Беларуси. Его промышленная разработка началась в 1965 году. С тех пор здесь добыто почти 140 миллионов тонн нефти и свыше 15 миллиардов кубических метров попутного нефтяного газа. Все это время эксплуатировали северную и центральную части бассейна, юг оставался нетронутым.

Исследования Припятского прогиба в середине XX века начинались именно на юге. Но геологов здесь не было уже более 30 лет.

Валентин Яськов, генеральный директор научно-практического центра по геологии:

Изначально это все проводилось белорусскими геологами в 60-х годах и ранее. Эта область, южная, наименее изучена. Предпосылки того, что здесь будет нефть, есть. И довольно высокая степень вероятности.

В начале XXI века стратегической задачей белорусских нефтяников стала стабилизация объемов добычи на уровне 1 миллиона 700 тысяч тонн в год. Для того чтобы показатель не падал, геологам необходимо постоянно обеспечивать прирост разведанных запасов, превышающий объем добычи. То есть нужно искать и бурить, другого варианта просто нет. Оставленный на время без внимания юг Припятского прогиба дождался своего часа.

Петр Повжик, заместитель генерального директора производственного объединения «Белоруснефть»:

Почему мы пришли в южную структурную зону? Потому что север изучен очень хорошо, центральная структурная зона находится на стадии полного изучения. И для того, чтобы пополнить ресурсный потенциал нашей страны, мы выходим в новый регион. Мы полностью охватываем белорусское Полесье, Гомельскую область. Это Лельчицкий, Ельский, Наровлянский, Мозырский районы, где по нашим оценкам сосредоточено около 14 миллионов тонн извлекаемых ресурсов.

Кстати, новая сырьевая зона лежит в шаговой доступности Мозырского НПЗ. Нефть планируется добывать всего в 70 километрах от места переработки. Такой подход полностью соответствует стратегии развития нефтехимического комплекса Беларуси до 2030 года. 1 декабря документ обсудили на заседании президиума Совета Министров.

Владимир Сизов, заместитель председателя концерна «Белнефтехим»:

Мы планируем прежде всего модернизировать нефтетранспортную систему с тем, чтобы обеспечить поставку нефтяного сырья с различных направлений, с различной схемой включения трубопроводов, чтобы можно было бы использовать. А также сейчас проводим работу по модернизации резервуарных парков, которые позволят нам накопить определенный объем сырья с тем, чтобы в форс-мажорных обстоятельствах (это может быть вызвано какими-то техногенными катастрофами) мы могли себя чувствовать довольно спокойно.