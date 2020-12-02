«Все хотят качественную продукцию». Как производят лён на модернизированном заводе в Слуцке?

Новости Беларуси. Что такое любовь и уважение к отечественному производителю? Лучше всего на этот вопрос ответят жители Слуцка, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Местные деликатесы, сыр, сахар и даже одежда из местного льна. Зачем нужна импортная продукция, когда своя – буквально через дорогу от дома? Сегодня побываем на самых крутых предприятиях Слуцка и узнаем, что же там изменилось за последние несколько лет.

Начнем наш путь с предприятия, на котором несколько лет назад провели самую масштабную модернизацию – это Слуцкий льнозавод. На его территории построили новых цех, установили современное оборудование.

Вячеслав Мирончик, главный инженер Слуцкого льнозавода:

Бельгийская линия поставлена в 2014 году, перед нами линия длинного волокна, чуть дальше линия короткого волокна. Вадим Смоляк, корреспондент:

Может быть, можем сравнить? У вас есть две линии, одна чуть постарше и эта, более новая. В чем их отличие?

Вячеслав Мирончик:

Здесь больше пропускная способность. Все современно, все модернизировано, меньше человеческого фактора. Вадим Смоляк:

Во сколько, в два раза примерно? По конечному качеству тоже есть разница?

Вячеслав Мирончик:

Все зависит от льнотресты. В смену через линию проходит от 8 до 12 тонн льнотресты. Чтобы было понятнее, один рулон весит около 200 килограммов.

Павел Заяц, мастер производственного цеха Слуцкого льнозавода:

Эти рулоны закатили, дальше закатывается на разрезание самих ниток, где нитки разрезаются и подаются на линию. Там стоят люди, которые раскладывают сырье определенным слоем, оно идет по транспортеру дальше, делителями еще лучше делят сырье и потом уже подается на мялку. Там сырье проминается и после этого подается в трепальные барабаны, получается само волокно.

Почти все процессы автоматизированы, поэтому на линии длиной около 100 метров работает всего несколько человек. Мария Базылевич – в самом начале этой цепочки, она податчик сырья, работа требует постоянной концентрации.

Мария Базылевич, податчик сырья производственного цеха Слуцкого льнозавода:

Наша задача – выложить ровно, чтобы они приняли хороший лен, все. Стараемся подавать хорошо, ровно, чтобы не было комков, чтобы выходил чистый, хороший лен. А вот Галина Михайловна эту цепочку замыкает. У нее самая ответственная миссия.

Галина Болько, оператор по съемке льноволокна производственного цеха Слуцкого льнозавода:

Я беру волокно, надо, чтобы оно было чистое у меня, чтобы не было недоработок. Я сняла его и вот так, на вес вижу, сколько здесь грамм, гроздь – 270 граммов. Вадим Смоляк:

Качество материала совершенно разное.

Вячеслав Мирончик:

Да, качество разное. Все зависит от длины, цвета и крепости на разрыв. Волокно здесь отбирают, потом сортируют и уже отбирают по номерам. Чем выше номер, тем дороже волокно. Вадим Смоляк:

Куда такое волокно можно отправлять? Вячеслав Мирончик:

На экспорт, госзаказ, все хотят качественную продукцию, качественное сырье для дальнейшей переработки.

Вадим Смоляк:

Кстати, кроме длинного волокна здесь же, на предприятии, производят еще и короткое волокно. Оно отличается совсем немного, используется примерно по тому же назначению и пользуется не менее большим спросом. После появления этой линии за несколько лет намного упростилась работа с этим коротким волокном, потому что раньше его приходилось прессовать вручную, а сейчас машина сама прессует и производит готовые рулоны с коротким волокном. Короткое волокно покупает Китай, Россия, Польша. Семена экспортируют в Словению. Благодаря новой линии, льнотресту продавать можно полностью – до последнего миллиметра. Вадим Смоляк:

Это, наверное, одно из доказательств того, что производство действительно безотходное. Что это такое?