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«Все хотят качественную продукцию». Как производят лён на модернизированном заводе в Слуцке?

02 декабря 2020 12:19
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Новости Беларуси. Что такое любовь и уважение к отечественному производителю? Лучше всего на этот вопрос ответят жители Слуцка, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Местные деликатесы, сыр, сахар и даже одежда из местного льна. Зачем нужна импортная продукция, когда своя буквально через дорогу от дома? Сегодня побываем на самых крутых предприятиях Слуцка и узнаем, что же там изменилось за последние несколько лет.

«Все хотят качественную продукцию». Как производят лён на модернизированном заводе в Слуцке?-1

Начнем наш путь с предприятия, на котором несколько лет назад провели самую масштабную модернизацию это Слуцкий льнозавод. На его территории построили новых цех, установили современное оборудование.

«Все хотят качественную продукцию». Как производят лён на модернизированном заводе в Слуцке?-4

Вячеслав Мирончик, главный инженер Слуцкого льнозавода:
Бельгийская линия поставлена в 2014 году, перед нами линия длинного волокна, чуть дальше линия короткого волокна.

Вадим Смоляк, корреспондент:
Может быть, можем сравнить? У вас есть две линии, одна чуть постарше и эта, более новая. В чем их отличие?

«Все хотят качественную продукцию». Как производят лён на модернизированном заводе в Слуцке?-7

Вячеслав Мирончик:
Здесь больше пропускная способность. Все современно, все модернизировано, меньше человеческого фактора.

Вадим Смоляк:
Во сколько, в два раза примерно? По конечному качеству тоже есть разница?

«Все хотят качественную продукцию». Как производят лён на модернизированном заводе в Слуцке?-10

Вячеслав Мирончик:
Все зависит от льнотресты.

В смену через линию проходит от 8 до 12 тонн льнотресты. Чтобы было понятнее, один рулон весит около 200 килограммов.

«Все хотят качественную продукцию». Как производят лён на модернизированном заводе в Слуцке?-13

Павел Заяц, мастер производственного цеха Слуцкого льнозавода:
Эти рулоны закатили, дальше закатывается на разрезание самих ниток, где нитки разрезаются и подаются на линию. Там стоят люди, которые раскладывают сырье определенным слоем, оно идет по транспортеру дальше, делителями еще лучше делят сырье и потом уже подается на мялку. Там сырье проминается и после этого подается в трепальные барабаны, получается само волокно.

«Все хотят качественную продукцию». Как производят лён на модернизированном заводе в Слуцке?-16

Почти все процессы автоматизированы, поэтому на линии длиной около 100 метров работает всего несколько человек. Мария Базылевич в самом начале этой цепочки, она податчик сырья, работа требует постоянной концентрации.

«Все хотят качественную продукцию». Как производят лён на модернизированном заводе в Слуцке?-19

Мария Базылевич, податчик сырья производственного цеха Слуцкого льнозавода:
Наша задача – выложить ровно, чтобы они приняли хороший лен, все. Стараемся подавать хорошо, ровно, чтобы не было комков, чтобы выходил чистый, хороший лен.

А вот Галина Михайловна эту цепочку замыкает. У нее самая ответственная миссия.

«Все хотят качественную продукцию». Как производят лён на модернизированном заводе в Слуцке?-22

Галина Болько, оператор по съемке льноволокна производственного цеха Слуцкого льнозавода:
Я беру волокно, надо, чтобы оно было чистое у меня, чтобы не было недоработок. Я сняла его и вот так, на вес вижу, сколько здесь грамм, гроздь – 270 граммов.

Вадим Смоляк:
Качество материала совершенно разное.

«Все хотят качественную продукцию». Как производят лён на модернизированном заводе в Слуцке?-25

Вячеслав Мирончик:
Да, качество разное. Все зависит от длины, цвета и крепости на разрыв. Волокно здесь отбирают, потом сортируют и уже отбирают по номерам. Чем выше номер, тем дороже волокно.

Вадим Смоляк:
Куда такое волокно можно отправлять?

Вячеслав Мирончик:
На экспорт, госзаказ, все хотят качественную продукцию, качественное сырье для дальнейшей переработки.

«Все хотят качественную продукцию». Как производят лён на модернизированном заводе в Слуцке?-28

Вадим Смоляк:
Кстати, кроме длинного волокна здесь же, на предприятии, производят еще и короткое волокно. Оно отличается совсем немного, используется примерно по тому же назначению и пользуется не менее большим спросом. После появления этой линии за несколько лет намного упростилась работа с этим коротким волокном, потому что раньше его приходилось прессовать вручную, а сейчас машина сама прессует и производит готовые рулоны с коротким волокном.

Короткое волокно покупает Китай, Россия, Польша. Семена экспортируют в Словению. Благодаря новой линии, льнотресту продавать можно полностью – до последнего миллиметра.

Вадим Смоляк:
Это, наверное, одно из доказательств того, что производство действительно безотходное. Что это такое?

«Все хотят качественную продукцию». Как производят лён на модернизированном заводе в Слуцке?-31

Вячеслав Мирончик:
Это костробрикет, прессуется из костры без каких-либо добавок, просто пресс и костра.

Вадим Смоляк:
Что потом с ним делать? Его реально много.

Вячеслав Мирончик:
Его берут как для отопления, так и для выращивания грибов. Мы продаем населению и организациям. Также люди берут рассыпную костру. Последнее время, буквально месяца два, человек семь приехало, чтобы купить, подсыпать вместо утеплителя. Дорогой утеплитель почему-то не работает, все берут костру. Это экологически чистый продукт.

Вадим Смоляк:
Экологический дешевый вариант. Дешево и сердито.

«Все хотят качественную продукцию». Как производят лён на модернизированном заводе в Слуцке?-34

Предприятие устояло и перед пандемией. Сбыт продукции продолжается, хоть и не в таких объемах, как хотелось бы. Но это временные трудности. На заводе уверены – с проблемами справятся достойно.

Вячеслав Мирончик:
Самое главное – это люди, коллектив, чтобы все работало, люди были здоровы.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Вячеслав Мирончик # Вадим Смоляк # Павел Заяц # Мария Базылевич # Галина Болько # Фотофакт

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