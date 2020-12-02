«Все хотят качественную продукцию». Как производят лён на модернизированном заводе в Слуцке?
Новости Беларуси. Что такое любовь и уважение к отечественному производителю? Лучше всего на этот вопрос ответят жители Слуцка, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Местные деликатесы, сыр, сахар и даже одежда из местного льна. Зачем нужна импортная продукция, когда своя – буквально через дорогу от дома? Сегодня побываем на самых крутых предприятиях Слуцка и узнаем, что же там изменилось за последние несколько лет.
Начнем наш путь с предприятия, на котором несколько лет назад провели самую масштабную модернизацию – это Слуцкий льнозавод. На его территории построили новых цех, установили современное оборудование.
Вячеслав Мирончик, главный инженер Слуцкого льнозавода:
Бельгийская линия поставлена в 2014 году, перед нами линия длинного волокна, чуть дальше линия короткого волокна.
Вадим Смоляк, корреспондент:
Может быть, можем сравнить? У вас есть две линии, одна чуть постарше и эта, более новая. В чем их отличие?
Вячеслав Мирончик:
Здесь больше пропускная способность. Все современно, все модернизировано, меньше человеческого фактора.
Вадим Смоляк:
Во сколько, в два раза примерно? По конечному качеству тоже есть разница?
Вячеслав Мирончик:
Все зависит от льнотресты.
В смену через линию проходит от 8 до 12 тонн льнотресты. Чтобы было понятнее, один рулон весит около 200 килограммов.
Павел Заяц, мастер производственного цеха Слуцкого льнозавода:
Эти рулоны закатили, дальше закатывается на разрезание самих ниток, где нитки разрезаются и подаются на линию. Там стоят люди, которые раскладывают сырье определенным слоем, оно идет по транспортеру дальше, делителями еще лучше делят сырье и потом уже подается на мялку. Там сырье проминается и после этого подается в трепальные барабаны, получается само волокно.
Почти все процессы автоматизированы, поэтому на линии длиной около 100 метров работает всего несколько человек. Мария Базылевич – в самом начале этой цепочки, она податчик сырья, работа требует постоянной концентрации.
Мария Базылевич, податчик сырья производственного цеха Слуцкого льнозавода:
Наша задача – выложить ровно, чтобы они приняли хороший лен, все. Стараемся подавать хорошо, ровно, чтобы не было комков, чтобы выходил чистый, хороший лен.
А вот Галина Михайловна эту цепочку замыкает. У нее самая ответственная миссия.
Галина Болько, оператор по съемке льноволокна производственного цеха Слуцкого льнозавода:
Я беру волокно, надо, чтобы оно было чистое у меня, чтобы не было недоработок. Я сняла его и вот так, на вес вижу, сколько здесь грамм, гроздь – 270 граммов.
Вадим Смоляк:
Качество материала совершенно разное.
Вячеслав Мирончик:
Да, качество разное. Все зависит от длины, цвета и крепости на разрыв. Волокно здесь отбирают, потом сортируют и уже отбирают по номерам. Чем выше номер, тем дороже волокно.
Вадим Смоляк:
Куда такое волокно можно отправлять?
Вячеслав Мирончик:
На экспорт, госзаказ, все хотят качественную продукцию, качественное сырье для дальнейшей переработки.
Вадим Смоляк:
Кстати, кроме длинного волокна здесь же, на предприятии, производят еще и короткое волокно. Оно отличается совсем немного, используется примерно по тому же назначению и пользуется не менее большим спросом. После появления этой линии за несколько лет намного упростилась работа с этим коротким волокном, потому что раньше его приходилось прессовать вручную, а сейчас машина сама прессует и производит готовые рулоны с коротким волокном.
Короткое волокно покупает Китай, Россия, Польша. Семена экспортируют в Словению. Благодаря новой линии, льнотресту продавать можно полностью – до последнего миллиметра.
Вадим Смоляк:
Это, наверное, одно из доказательств того, что производство действительно безотходное. Что это такое?
Вячеслав Мирончик:
Это костробрикет, прессуется из костры без каких-либо добавок, просто пресс и костра.
Вадим Смоляк:
Что потом с ним делать? Его реально много.
Вячеслав Мирончик:
Его берут как для отопления, так и для выращивания грибов. Мы продаем населению и организациям. Также люди берут рассыпную костру. Последнее время, буквально месяца два, человек семь приехало, чтобы купить, подсыпать вместо утеплителя. Дорогой утеплитель почему-то не работает, все берут костру. Это экологически чистый продукт.
Вадим Смоляк:
Экологический дешевый вариант. Дешево и сердито.