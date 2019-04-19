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Самозанятые граждане могут работать с индивидуальными предпринимателями и юрлицами

19 апреля 2019 17:05
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Новости Беларуси. Важные изменения произошли в правилах работы граждан, которые занимаются определёнными видами деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь они могут оказывать услуги и выполнять работы для ИП и юридических лиц. Соответствующий указ уже подписан и вступил в законную силу. До этого самозанятые могли работать только с физическими лицами. Сейчас на учёте в налоговых стоят более 24 тысяч человек, которые заняты деятельностью, не требующей регистрации.

В 2018 году уплаченный ими единый налог превысил 5 миллионов рублей. За первый квартал 2019 года уже перечислено почти 2 миллиона.

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# Государственная политика в сфере предпринимательства # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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