Возврат Tax Free в Беларуси теперь платный

Новости Беларуси. За возврат Tax Free белорусы теперь платят комиссию. Она введена 27 июля. Обналичивание чека свыше 50 евро обойдётся в 3 евро. Эту сумму придется платить также по оформленным ранее чекам, выплаты по которым будут производиться после 27 июля.

Напоминаем: услугу возврата налога на добавленную стоимость с заграничных покупок в Беларуси предоставляют три компании. Теперь все они берут комиссию. В то же время за первые полгода белорусам выплатили по чекам Tax Free примерно 1,5 миллиона евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.