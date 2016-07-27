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Возврат Tax Free в Беларуси теперь платный

27 июля 2016 11:56
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Новости Беларуси. За возврат Tax Free белорусы теперь платят комиссию. Она введена 27 июля. Обналичивание чека свыше 50 евро обойдётся в 3 евро. Эту сумму придется платить также по оформленным ранее чекам, выплаты по которым будут производиться после 27 июля.

Напоминаем: услугу возврата налога на добавленную стоимость с заграничных покупок в Беларуси предоставляют три компании. Теперь все они берут комиссию. В то же время за первые полгода белорусам выплатили по чекам Tax Free примерно 1,5 миллиона евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в сфере банковской деятельности

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