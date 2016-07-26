Продолжаются работы по уборке хлеба

Новости Беларуси. А вот аграриев не пугает высокий температурный плюс. Такая погода поможет собрать хороший урожай. Работники полей накануне преодолели первый рубеж: намолочен миллион тонн зерна. В лидерах Гомельская область. Там убрано уже 37% полей. За ней следуют Брестский и Столичный регионы.

В поле хлеборобы от рассвета до заката. Задействован весь автопарк спецтехники. Аграрии отмечают, что урожайность зерновых в этом году выше прошлогодней. Задача – убрать хлеб в максимально сжатые сроки. Головной боли добавили и затяжные дожди. Но современная техника справляется с полеглыми посевами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.