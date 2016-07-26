Новости экономики за 26.07.2016

Новости Беларуси. Пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет увеличат.

Изменения вступают в силу с 1 августа.

На сколько вырастут выплаты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СТАВКИ РАСТУТ

Стало известно, что в зависимости от количества детей в семье, выплаты подрастут на 7 или 9,5 рублей. Пособия мамам в декретном отпуске пересматриваются раз в квартал, их размер зависит от среднемесячной зарплаты. Она в Беларуси за июнь выросла и теперь составляет больше 700 рублей. Новый размер выплат будет актуален до конца октября.

БИЗНЕСУ БЫТЬ

Агротуризм как бизнес стал еще более привлекательным для предпринимателей. Теперь владельцы усадьб могут рассчитывать на льготные госкредиты. Инвестпроекты будет финансировать Банк развития. Но только в том случае, если они прошли конкурсный отбор и признаны экономически эффективными. Важно, что постановление правительства распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 года.

В КОПИЛКУ ЭКСПОРТА

В Калининград поставлено 100 автобусов белорусского производства. Контракт рассчитан на 1,5 миллиарда российских рублей. Причем, ровно такую же партию администрация российского региона хочет закупить буквально через 6 месяцев. Планируется, что именно белорусский пассажирский транспорт будет обслуживать участников и гостей чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году.

ПРОВЕРЬ КОШЕЛЕК

50 евро – купюра, которую чаще всего подделывают в Старом свете. Половина фальшивок – банкноты именно этого номинала. Каждая третья ненастоящая купюра – 20 евро. Всего же за полгода из оборота изъята 331 тысяча поддельных евро. Реже всего фальшивомонетчики берутся исполнить банкноту номиналом 5 евро. К слову, практически все подделки обнаружены в странах Еврозоны. Меньше двух процентов – в государствах-членах ЕС, не входящих в зону единой европейской валюты.

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. По их итогам курс доллара вырос на 56 пунктов, евро подорожал почти в два раза серьезнее. А вот российский рубль немного сдал позиции.