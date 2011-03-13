«Восточное партнерство»: почему Украина так и не дождалась дивидендов от программы ЕС?

Документы, подписанные в Праге три года назад, и сулившие шестерке стран восточнее границы Евросоюза взаимные со Старым светом экономические выгоды, так и остались на бумаге. Что это: политический фарс со стороны Европы? Или, может быть, экономическая игра в кошки-мышки?

Украинский политолог Владимир Корнилов три года тому, когда в программу «Восточного партнерства» только вдыхали жизнь, назвал ее мертворожденной. Уже тогда аналитик предсказал судьбу проекта: бумажная интеграция вместо реального партнерства. Получилось, будто в воду глядел.

За «особым статусом» шести новых европейских партнеров, утверждает Корнилов, стояло скромное обаяние Европы. Ведь за сумму в 600 миллионов евро любовь не купишь. Как и вряд ли очаруешь размытыми обещаниями о конструктивном двустороннем сотрудничестве, как то расширение поддержки со стороны ЕС для реформ, создание зоны свободной торговли и введение, цитата «более эластичного визового режима». Ну и далее по списку, формулировки в котором еще более эластичные.

В это пустословие на грани бессмыслицы, говорит эксперт, Украина верит до сих пор, из раза в раз прогибаясь под все новые требования Союза.

Владимир Корнилов, директор украинского филиала Института стран СНГ:

Украина периодически прогибается под Европу. И неоднократно это делала, причем, в обмен на обещания, которые потом забывались.

Хотя бы тот же термин «евроинтеграция». В Европе все понимают, признают, в слух заявляют о том, что, конечно же, они не видят Украину в составе ЕС не только в перспективе, а вообще когда бы то ни было.

И Украина послушно идет за этой морковкой, при том, что подавляющее большинство элиты, кричащее о евроинтеграции, откровенно кривят душой, прекрасно понимают, что не видят Украину в составе ЕС в ближайшие десятилетия.

Тем не менее, в июле прошлого года официальный Киев официально продемонстрировал готовность вступления в ЕС, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В стране был принят специальный закон «Об основах внутренней и внешней политики», где 11-ая статья как раз-таки посвящена евроинтеграции.

Замдиректора киевского агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий задается риторическим вопросом: кому нужна страна с огромными экономическими, политическими и социальными проблемами?

Украина, как восточный партнер, утверждает политолог, это как запасной аэродром на случай аварийной посадки.

Алексей Голобуцкий, заместитель директора агентства моделирования ситуаций (Украина):

Украина с ее проблемами не очень нужна Европе. В Украине есть один ресурс, который заставляет европейцев задумываться.

Мы слишком большая страна, слишком большое население, чтобы нас оставлять в покое. И смотреть на нас со стороны. Потому что большой забор не выстроишь. И если это нищее 50-миллионное государство развалиться, то эти 50 миллионов побегут естественно, не в Россию, а побегут в Европу. И Европа это понимает.

Украина просит только одного. Она просит денег.

А денег как не было, так нет, и вряд ли будут.

Не так давно все украинские СМИ буквально прогремели заголовками следующего содержания: «Евросоюз ввел финансовые санкции против Украины!» Брюссель заморозил транш в 116 миллионов евро, мотивируя свое решение тем, что украинская сторона, вопреки собственным публичным обещаниям, не соблюла согласованного с Европой условий тендерного законодательства.

Алексей Голобуцкий, заместитель директора агентства моделирования ситуаций (Украина):

У Европы есть множество механизмов для того, чтобы подстегнуть нашу элиту быть сговорчивее. Вся наша элита хранит деньги на Западе, воспитывает детей на Западе, отдыхает на Западе, покупает на Западе и практически всю свою жизнь представляет на Западе.

Именно поэтому и именно политическая элита страны так борется за введение безвизового режима, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ведь абсолютному большинству украинцев абсолютно все равно.

Как объясняет лидер прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко, уровень жизни граждан не так высок, чтобы каждый уик-энд устраивать прогулки по Старому свету.

Наталья Витренко, лидер прогрессивной социалистической партии Украины:

А с чем ехать на Запад? Вот я еду скоро, будет международная конференция в Праге и в Варшаве. Я знаю, что я там буду если и идти по улицам, то мимо магазинов, потому что с нашими доходами там нечего делать. Следовательно, безвизовый режим интересен только богатым людям. А для основной массы населения это ничего не решает. У нас основная масса населения выезжает в Западную Европу? Им нужна шенгенская зона? Им нужны Соединенные Штаты Америки? Нет, конечно.

Еще один пункт, прописанный в программе «Восточного партнерства», – создание зоны свободной торговли. О том, на каких условиях Украину пустят на европейский рынок, Союз объяснил. Вот только после 15-го раунда переговоров политики задумались: а чем же в этой зоне свободной торговли страна будет свободно торговать? Ведь выдвинули европейцы 400 ограничений, как раз-таки на то, что Украина сегодня еще может предложить.

Как выразился экс-президент господин Кучма, цитата «Зона свободной торговли с ЕС разденет Украину!»

Леонид Кучма, экс-президент Украины:

Они нам предлагают больше 400 изъятий. О чем говорить, о какой свободной торговле? Если посмотреть перечень сельскохозяйственной продукции, то там такая тарифная политика, что нам там делать просто нечего. Мы часто бросаем в народ, что нам кто-то предлагает, ну а сути-то, правды мы не говорим. И к чему это приведет? Так что нам такая свободная торговля не нужна, когда мы будем раздеты полностью. Сюда, в Украину, будет идти все и вся, а там, в ЕС, рынок для нашей продукции закрыт.

Даже еврооптимисты открыто заявляют об откровенном надувательстве.

Украинский политолог Игорь Жданов говорит: требования такие, что можно в анекдоте рассказывать: квоты на ввоз в ЕС, к примеру, пшеницы – 20 тысяч тонн, мяса – одна тысяча. Да и остальные европейские нормы просто смешны.

Игорь Жданов, директор аналитического центра «Открытая политика» (Украина):

Самый простой пример по географическим названиям. Например, нельзя назвать коньяк коньяком, а надо называть его бренди. Или игристое вино нельзя назвать шампанским, оно может быть только игристым.

Мы хотим там защитить свои интересы для того, чтобы получить полноценный доступ на европейский рынок. Потому что европейцы там ограничивают серьезно.

Владимир Фесенко, политолог (Украина):

Для ЕС надо было создать некую общую программу для восточных соседей.

В чем смысл этой программы? Смысл в том, чтобы на восточных границах ЕС были страны, являющиеся добрыми соседями.

И самое главное, чтобы на восточных границах Европейского Союза не было конфликтов, не было проблем.

Политолог Владимир Фесенко не назвал нам ни одного конкретного реализованного проекта в рамках «Восточного партнерства». Деньги, в первую очередь, выделялись на структурные преобразования в области судопроизводства и на прочие административные реформы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И больше, ровным счетом, ничего.

Михаил Погребинский, политолог (Украина):

Никаких продвинутых вариантов, кроме абстрактных разговоров по «Восточному партнерству», не было.

На самом деле, «Восточное партнерство» – типичный пример распространения своих интересов на зону влияния.

Если бы была на подъеме сама идея европейского супергосударства, может быть, под эту идею были бы выделены большие деньги. Но этого изначально не было бы выделено. Раз нет больших денег, то нет серьезных проектов, а нет проектов – сама идея исчерпывается.

Еще один партнерский диалог, который тоже перешел в затянутую форму беседы, – Соглашение об ассоциации.

Справка. Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС – это юридически обязывающий документ, определяющий рамки политической ассоциации и экономической интеграции между двумя сторонами. Центральным компонентом ассоциации является достижение свободного передвижения товаров, лиц, услуг и капиталов между сторонами.

О соглашении говорят, будто это первый шаг вступления в ЕС. Но только никто не вспоминает, что в ассоциации с Европой уже состоят государства ну очень далекие от евростандартов: Чили, Египет. И, очевидно, здесь комментарии излишни.

В этом политическом фарсе под названием «Восточное партнерство», подчеркивают политологи, еще много подоплеки. И она еще даст о себе знать.

Евросоюз будет требовать ставить условия, предъявлять претензии и по-прежнему кормить завтраками, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И если в Беларуси ими уже сыты по горло, то в незалежной Украине на ту самую морковку, о которой мы так много сегодня говорили, еще смотрят и облизываются.

Знать надо одно: идея «Восточного партнерства» – инициатива не центра, инициатива периферии. Однако решения в Союзе принимаются и будут приниматься коллективно. А энтузиастов развития программы в ЕС, как известно, не так уж много.