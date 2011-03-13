Эксперт: Повышение пошлин оздоровит белорусский авторынок

Таможенные пошлины на ввоз авто с физических лиц в Беларуси поднимутся до уровня пошлин в странах Таможенного союза, где они в четыре и более раза превышают белорусские ставки. Рынок подержанных автомобилей не стал дожидаться лета и уже отреагировал повышением цен. Реакция вполне прогнозируемая.

Второй месяц на белорусском авторынке действуют двойные стандарты: для белорусов – одна цена, для россиян – другая.

Покупатели из России не торгуются. Из-за разницы пошлин иномарки в Беларуси дешевле на 20%. В лидерах – автопром Германии. Россияне увозят сразу по два-три «немца». Импортных марок уже на треть меньше, чем в феврале. А моделей бизнес-класса остались единицы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Какие машины чаще сейчас присматривают?

Продавец:

«Ауди», «Фольксваген», от 2000 года.

Опытного перекупщика не обманешь: пробег определит по состоянию руля, коробки передач и по порогам.

Валерий Антипов, покупатель автомобиля из России:

Привлекательные цены, большой выбор. И машины из Европы в более приличном состоянии. Это приемлемо для российского рынка, и ехать за машиной недалеко.

Покупая машину, россияне выигрывают еще и на разнице в НДС.

Михаил Нехвядович, руководитель отдела продаж автомобилей:

Налогом на добавленную стоимость в России облагается вся стоимость товара. В Беларуси же по законодательству он насчитывается на прибыль. Это разные величины.

На специализированных интернет-страницах каждый второй пост от россиян. Здесь без тормозов решают: где купить, как привести и даже сколько стоит подделка документов.

Цена - от 500 до 3000 рублей.

Уравнять белорусские и российские пошлины решили при создании Таможенного союза, но ставку подняли не сразу. В январе 2010 года по новым ценам заработали с юридическими лицами. Физическим лицам дали отсрочку до середины лета. Повышения цен так и не дождались. По кодексу трех стран в течение года машины, приобретенные в Беларуси, разрешили продавать в Россию без доплаты разницы «растаможки». Но при условии: иномарка соответствует экологическим нормам «Евро-4» и ввезена до 1 января 2010 года. Белорусский рынок за год ожил и пополнился сразу на 200 тысяч подержанных автомобилей. Это рекорд.

Илья Прохоров, помощник генерального директора международного автомобильного холдинга:

Нам все равно, какие будут пошлины – высокие или низкие. Главное, чтобы они были одинаковыми для всех.

И на новые машины – спрос. В некоторых салонах очередь. Покупают и белорусы, и россияне. Последние заключают сделки даже по телефону. Илья Прохоров убежден: повышение пошлин оздоровит белорусский авторынок. Возможно, теперь покупатель подержанного авто предпочтет новую машину с гарантийным обслуживанием. Эксперт не исключает приход на белорусский рынок европейских автопроизводителей. Беларусь удобна с точки зрения географического положения и логистики.

Илья Прохоров:

Что-то делается и на заводе, но огромное количество комплектующих приходит от других производителей. Выгоднее открывать завод там, где ближе к источникам потребления.

Продавцы на рынке говорят о неизбежном росте цен, а эксперты к прогнозам подходят осторожно. Делать краткосрочные выводы пока рано. Не ясно, как поведут себя цены после 1 июля. Также не определено будущее авторынка после вступления России во Всемирную торговую организацию.

Анатолий Недашковский, главный редактор автомобильного издания:

Вполне вероятно, что Россия с 2012 года будет вступать в ВТО, и менее чем через год, возможно, таможенная пошлина будет снижаться.