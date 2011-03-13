Белорусский рынок капиталовложений становится все более привлекательным для иностранных инвесторов

В Беларуси готовы всячески поддерживать деятельность Сбербанка России. Такое заявление сделал 10 марта Александр Лукашенко на встрече с председателем правления Германом Грефом. Этот российский банк, который, к слову, в десятке самых прибыльных банков мира, уже инвестировал в белорусскую экономику почти $1 млрд и готов финансировать новые проекты в республике.

Один из них запустили 11 марта. Ультрасовременный комплекс «Маяк Минска» – это некий город в городе. Проектов, аналогичных по размаху, стилю и замыслу, в мире всего три. Впрочем, инвестиционная привлекательность Беларуси замечена далеко не только в России.

Еще в 2009 российский Сбербанк и белорусское Правительство договорились о тесном сотрудничестве. Был подписан целый ряд важных и выгодных документов. В интересах коммерческой структуры страны-соседки и банковская система, и реальный сектор экономики.

Тогда же во владения российского финансового гиганта перешли 93% акций одного из наших коммерческих банков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сегодня БПС – третий в стране по основным показателям.

На неделе во время встречи с Германом Грефом, председателем правления крупной российской финансовой структуры, Александр Лукашенко отметил: Сбербанк свои обязательства выполняет, поэтому впору расширять границы сотрудничества.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сбербанк России пришел в Беларусь надолго, с нашей точки зрения, и мы должны всячески его поддерживать. Банк выразил желание финансировать очень многие проекты в нашей стране. Выбирайте любые, мы вам абсолютно доверяем. Мы всячески будем вас здесь поддерживать.

Герман Греф, председатель правления Сбербанка России:

На сегодняшний день мы перевыполняем те планы, которые обсуждались на период вхождения в Беларусь. И сегодня хотел сказать, что практически ни одного направление, которое обсуждалось, не осталось без развития. Это касается нашего прямого участия, через наш банк кредитования экономики Республики Беларусь.

Мы сегодня подбираемся к $1 млрд. прямых инвестиций. Мы в полном объеме выполняем совместную программу по финансированию экспорта белорусских товаров в Россию.

Сегодня Сбербанк – крупнейший в России. В мировом рейтинге – в десятке самых прибыльных коммерческих структур планеты. Поэтому когда российский финансовый лидер стал игроком на белорусском рынке, без разговоров о серьезном конкуренте среди банкиров не обошлось. Однако, как говорят аналитики, без этой самой конкуренции не будет и развития.

Георгий Гриц, заместитель председателя по инновационной и инвестиционной политике белорусской научно-промышленной ассоциации:

Банковская сфера очень привлекательна. И, я бы даже сказал, есть конкуренция. Мы выбираем более надежных партнеров, имеющих больше разветвленную банковскую инфраструктуру.

Присутствием на белорусском рынке российские банкиры довольны. Об этом Герман Греф рассказал и белорусскому Премьеру. Кроме того, председатель правления Сбербанка констатирует: белорусские гособлигации в России пользуются спросом.

Наша страна, к слову, стала первой и единственной, кто разместил госбумаги на российском рынке. Пока на сумму в 7 миллиардов российских рублей, в планах – выпуск второй серии. Помимо этого Сбербанк готов участвовать в приватизации в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Герман Греф, председатель правления Сбербанка России:

Нас очень интересует инвестиционная часть бизнеса в Беларуси, мы видим большой потенциал.

Сейчас обсуждается целый ряд крупных проектов как в сфере кредитования, инвестиционной деятельности крупных компаний в Беларуси, так и финансирования объектов недвижимости, строительство жилья.

Уже в скором времени очертания российских инвестиций станут совсем заметными. В 2010 банк приступил к финансированию реконструкции зоны отдыха на Комсомольском озере, строительству аквапарка и участков метрополитена. К лету сдадут и первую очередь Минского Маяка.

Светлана Казимировна, хоть и представительница, как говорится, слабого пола, руководит самым масштабным строительством в столице. Свое архитектурное детище на благо будущих поколений планирует вырастить уже к 2017 году.

Инфраструктура «города в городе» более чем продуманная. Будут здесь и торговые центры, и отель, и рестораны. Построят школу. На долю жилья придется 60%. По водным каналам летом можно будет прокатиться на гондолах, зимой – на коньках.

Аналогичных проектов в мире единицы: в Дубае, китайском Макао и в Лас-Вегасе.

Минский станет первым в Европе. Проект инвестирует целая группа иностранных вкладчиков капитала: Сербия, Кипр, США, Россия.

Светлана Щетко, заместитель директора по строительству генподрядной организации:

Если иностранцы приняли для себя решение войти в нашу Беларусь, значит многое изменилось. У нас очень много преференций для развития, для поддержки инвестора.

Рональд Куперсмит, инвестор из США, на неделе специально прилетел в Беларусь, чтобы лично заложить памятную капсулу в фундамент ультрасовременного комплекса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А заодно присмотреть новые объекты для вложения капитала. Да и в целом к нашей стране американский бизнесмен относится с особым трепетом. Семья его матери родом из Беларуси.

Рональд Куперсмит, инвестор (США):

Считаем честью для себя финансировать этот проект. У Америки есть огромные возможности для строительства подобных проектов по всему миру. Но те экономические реформы, которые проводит Александр Лукашенко, позволяют нам рассматривать Беларусь, как самого благоприятного партнера.

Бизнесмен Игорь Русакевич рассказывает о новом минском небоскребе. Дом-парус взлетит на 132 метра. На 32-х этажах разместятся 165 квартир. Вместит здание и офисы, и подземную парковку. Настоящей изюминкой станут пентхаусы с выходом на терассу.

На соседнем макете – «Минск-сити». Заоблачная 80-этажная башня уж точно побьет все рекорды. Финансируются проекты тоже россиянами.

Игорь Романович сам нередко участвует в рабочих группах по совершенствованию инвестиционного законодательства. Поэтому заверяет: проходить акклиматизацию в нашем бизнес-климате вкладчикам капитала из любой точки земного шара не приходится.

Игорь Русакевич, первый заместитель генерального директора строительной компании:

С точки зрения либерализации нашей экономики за последнее время сделано многое. Меняется законодательство, условия доступа на рынок, директива 4-ая создала настроения. Сейчас готовится новая редакция 10-го Декрета, насколько я знаю. Это тоже ожидаемый документ, который должен создать еще более привлекательный инвестиционный климат.

Вообще же по темпам и объемам строительства подобных объектов в Минске впору констатировать настоящий инвестиционный бум. Например, бизнесмены из Великобритании уже начали возводить культурно-развлекательный центр в Уручье.

Благодаря инвестициям из Китая в скором времени преобразится микрорайон Лебяжий. Сирийские бизнесмены уже вложили 300 миллионов долларов в строительство целого комплекса зданий в самом сердце Минска. Например, здесь, на месте музея истории Великой Отечественной войны, в скором времени появится гостиница.

Привлекают зарубежные капиталы и сферы промышленности, телекоммуникаций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Не отстает и банковский сектор. Помимо этого расширяется и география самих денежных притоков. А либерализация инвестиционной политики – белорусский козырь на карте международных экономических отношений.

Георгий Гриц, заместитель председателя по инновационной и инвестиционной политике белорусской научно-промышленной ассоциации:

Мы делали сравнение по преимуществу, по привлекательности белорусского законодательства по отношению к законодательствам наших соседей. Однозначно, мы существенно отличаемся.

Формат либерализация, приватизация, формат государственно-частное партнерство являются теми стимулами, точками роста, которые создают условия выхода белорусской экономики в другой формат. В формат конкурентоспособной экономики на мировом рынке.

О том, что белорусский рынок капиталовложений привлекателен для иностранных предпринимателей, свидетельствуют и инвест-форумы, проводимые нашей страной за рубежом.

На прошедшей в минувшем году инвест-ярмарке в немецком Франкфурте белорусскими вариантами вложения финансов заинтересовались бизнесмены из 36 стран. Было подписано более 20 выгодных контрактов. Многие из них уже реализуются.