Указ Президента о либерализации экономики: цифра на ценнике теперь зависит от производителя и торгующей организации

1 марта вступил в силу Указ Президента о либерализации ценообразования. Только вот свободное плавание вовсе не означает прыжки в высоту. Здесь свое дело сделают конкуренция и рыночные отношения.

Лучше всего делать бизнес в центре Европы – и здесь нет никакого преувеличения. Именно Полоцк в этом году оказался городом, климат для развития предпринимательства в котором самый что ни на есть тепличный. И именно поэтому посмотреть, что изменилось после либерализации цен, мы приехали сюда. В итоге выяснили: в центре Европы умеренные не только климат и пояс, но и цены.

Оно и понятно – буквально на пальцах объясняет нам руководитель местного Центра поддержки предпринимателей. Конкуренция в городе в хорошем смысле не дает расслабиться ни производителям, ни продавцам.

На 80 тысяч жителей в Полоцке – 3000 предпринимателей и еще почти тысяча юрлиц, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но ощущение того, что если цены отпустили, то продавать теперь можно за сколько угодно, мягко говоря, обманчивое. Дорого нельзя – говорит Прохоров – иначе купят у конкурента. То есть, для покупателя после принятия указа, по большому счету, ничего не изменилось. Зато предпринимателям теперь не нужно отчитываться по ценам.

Валерий Прохоров, директор Центра поддержки предпринимателей (Полоцк):

У нас было ограничение наценки от производителя 30%. То есть, сегодня ты взял товар, наценил 30%, и больше, сколько бы ни было посредников, ты уже не можешь. Это опять порождает вал бумаг, а бумаги – это люди, зарплата, а это ложатся ненужные расходы на предпринимателя, которые он все равно потом вобьет в цену. Была задача скалькулировать это и объяснить. А теперь полегчает, он будет сам искать пути. Первый путь – снижение цены, второй – улучшение качества.

То, что калькулировать цену предприниматель по-прежнему будет, но уже только для себя, выясняем на конкретном примере. Вот парикмахерская все в том же Полоцке. Цены в прайсе здесь не менялись уже целый год. Не поменялись они и с первого марта. Хотя, казалось бы, никаких ограничений и наценок. В итоге, уже второго марта простая стрижка могла бы стоить не десять, а, к примеру, 20 тысяч.

Но ничего подобного не происходит и не произойдет – поясняет нам юрист Дмитрий Дидык. Ведь в этом и есть эффект здоровой конкуренции. Когда потребитель сам отсеет все неоправданно дорогое. А предприниматель сможет быть изворотливее. Ведь теперь не только повысить, но и снизить цену он может сам и в любой день.

Дмитрий Дидык, юрист Центра поддержки предпринимателей (Полоцк):

Очень большой промежуток времени занимало само утверждение прейскуранта. Для этого было необходимо привлечь специалиста, чтобы он составил саму калькуляцию, эту калькуляцию отвезти в Витебский отдел ценообразования, предоставить на рассмотрение и экспертизу, после этого ее утверждали. Естественно, это время, это затраты.

На данный момент он с утра решил, просчитал, с обеда начинает работать по новым ценам.

Выставлять цену без фанатизма директора торговой сети заставляет все та же жесткая конкуренция.

Сегодня в Полоцке работают три крупные торговые сети, которые занимают почти половину всего рынка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Бдительный покупатель всегда найдет, где подешевле. Поэтому, признается директор, цену и не завысишь. Даже на то, на что, казалось бы, уже можно.

Если молоко, хлеб и другие социально значимые товары по 72-му указу по-прежнему остаются под контролем государства, те же йогурты или глазированные сырки в наценках теперь не ограничены. Но на самих ценниках – никаких изменений.

Про увеличение торговых надбавок, говорят в магазине, зачастую и мечтать не приходиться. Соседи, коих у любой торговой точки всегда достаточно, будут держать в ценовом тонусе. Поэтому ни 1 марта, ни какой-нибудь другой день красным для цен не стал.

Ирина Якушева, экономист по ценам магазина:

Никаких изменений в политике формирования цен не произошло.

Александр Низюлько, директор торговой сети:

У нас 23 продовольственных магазина. В тех магазинах, которые располагаются рядом с коммерческими, кто имеет конкурентов, там мы делаем надбавку на колбасу и 8%, и даже 7%. На копченые колбасы до 10% всего лишь.

Директор констатирует: бояться покупателям совсем нечего – цены теперь контролирует рынок. Остальное – Минэкономики или как, к примеру, стоимость овощей – Витебский облисполком. И если кочан капусты стоит около двух тысяч – значит и дальше в два раза дороже вдруг не станет.

В том же горисполкоме нам объяснили: в Полоцке 278 магазинов, 8 торговых центров и 3 рынка. В таких условиях делать деньги из воздуха предприниматели не смогут никак. А вот перестать работать в убыток – возможно.

Ирина Гукова, начальник отдела торговли и услуг Полоцкого горисполкома:

Допустим, если раньше был продукт какой-нибудь копеечный, и на него была ограничена торговая надбавка, условно, 50%. Если стоимость товара была 300 рублей, то с надбавкой он стоил 450 рублей. Это деньги совсем маленькие, а теперь возможность дана торговому предприятию цену этому товару установить такую, чтобы его реализация не была убыточной и в то же время, чтобы его реализация не била больно по кошельку покупателя.

Юрист Центра поддержки предпринимателей Дмитрий и как специалист, и как обыватель уверен: никакого негативного воздействия 72-го указа на потребителя нет ни сейчас, не будет и позже.

Рынок в его городе, как и в остальных, в силу большого предложения, уже устоялся, а, значит, большинство товаров, говорит, итак находятся в одной ценовой позиции. В итоге возникает как раз та ситуация борьбы за покупателя, в которой завлекают магазины не только низкими ценами, но и кое-чем еще, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Дидык, юрист Центра поддержки предпринимателей (Полоцк):

Потому что скорость обслуживания в нем немножко поменьше, чем здесь, а цены ниже там, в который я пока что не люблю ходить. Но для меня, как для потребителя, важнее не столько ценовая политика, а качество и скорость обслуживания.

Снижать цену или улучшать качество – вот только если цена снижается за счет снижения зарплат продавцов – совершенно не факт, что магазин окажется в покупательском выигрыше. Кто-то платит за скорость обслуживания, кто-то за качество, кому-то просто хочется дешевле – таков уж наш потребительский рынок, утверждают специалисты. Главное в этой ситуации, чтобы у покупателя просто был выбор.

В этом полоцком супермаркете нас, как и в предыдущем, заверили: о максимальных 30-процентных наценках речи не было и раньше. Теперь, когда ограничения отменены, ситуация не изменилась.

Привлечь белоруса в этом магазине решили как улучшением качества. Открыли свою хлебопекарню и кондитерский цех. В итоге хлеб, выпеченный здесь, многие считают лучшим в городе.

Соответственно, когда идут за ним, смысла заходить в соседний магазин за кетчупом или конфетами мало. А значит, и первое, и второе здесь потенциально может быть чуть дороже, чем у соседей. Но вложения то нужно окупать. Да и при желании покупатель может купить другой хлеб, кетчуп и конфеты в другом месте. Так что право выбора всегда оставляют за покупателем.

Татьяна Паршутина, директор магазина:

Покупательский поток как был в магазине 6000, так он и остался. И по среднему чеку – 18 тысяч на сегодняшний день. Он только поднялся, вырос Еще больше товарооборот – сегодня 126 миллионов в день.

Татьяна Валерьевна привыкла работать с цифрами и фактами, а потому обсуждать интернет-слухи о том, как цены скоро взлетят до невиданных высот, ей даже особо не интересно.

Вон на те же конфеты наценка теперь не ограничена, а они как стоили в феврале, так стоят и сейчас, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Плюс кондитерские фабрики даже скидки сделали.

Вообще, проводить беседы с поставщиками – уже привычка торговли. Когда скидку делает и производитель, и продавец, для покупателя выбор становится еще шире и приятнее. И сам покупатель это прекрасно понимает.

Покупатели:

Предложений больше - это устраивает.

Человек может пойти в тот магазин, где может купить что-то дешевле, что-то дороже.

Я как покупала яблоки, так и покупаю их, потому что витамины надо и зимой есть. Не сильно, но на некоторые продукты есть подорожание.

Если магазин большой и в нем все есть, в него люди и ходят, а если магазин маленький и в нем ничего нет, то что в нем делать. А на цены многие даже не смотрят.