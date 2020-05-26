Прямой эфир

Воспринимали как украшение и удивились, когда появились плоды. Как в Беларуси выращивают бананы?

26 мая 2020 18:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дыни, арбузы, а теперь еще и бананы. Плоды этого экзотического растения на днях впервые появились в оранжерее Белорусской сельхозакадемии в Горках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас студенты экспериментируют с бананами, но обещают в ближайшее время удивить белорусов и другими культурами, тоже не совсем традиционными для наших широт.  

Ирина Недобоева уточняла подробности.

Воспринимали как украшение и удивились, когда появились плоды. Как в Беларуси выращивают бананы?-1

Ирина Недобоева, корреспондент:
Вообще, банан – это трава. Даже если растение срезать под корень, оно быстро прорастет. В частности, этому стволу всего два года, но, видите, какой вымахал.

Воспринимали как украшение и удивились, когда появились плоды. Как в Беларуси выращивают бананы?-4

Бананы в оранжерее Белорусской сельхозакадемии впервые появились 40 лет назад. Но все это время экзотическое для нашей страны растение было лишь украшением ботанического сада в Горках.

Воспринимали как украшение и удивились, когда появились плоды. Как в Беларуси выращивают бананы?-7

Каково было удивление местных агрономов, когда между огромными листьями появились плоды. Говорят, виной всему потепление.

На замену итальянским макаронам. Какие агроэксперименты проводят студенты Белорусской сельхозакадемии

Воспринимали как украшение и удивились, когда появились плоды. Как в Беларуси выращивают бананы?-10



Михаил Наумов, ведущий агроном Белорусской государственной сельхозакадемии:
На моей истории, более 20 лет я здесь работаю, бананы получились экзотом в нашей климатической зоне. Но если у нас получится свой задуманный эксперимент, то будем кушать свои бананы, местные.

# Белорусские фрукты # Экономика # Ирина Недобоева # Михаил Наумов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 26.05.2020
26 мая 2020 15:46

Новости экономики за 26.05.2020

В Минске предоставят отсрочку по местным налогам и по аренде земли
26 мая 2020 15:44

В Минске предоставят отсрочку по местным налогам и по аренде земли

Для широкой аудитории. ЕЭК запускает познавательный онлайн-курс
26 мая 2020 15:42

Для широкой аудитории. ЕЭК запускает познавательный онлайн-курс