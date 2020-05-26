Воспринимали как украшение и удивились, когда появились плоды. Как в Беларуси выращивают бананы?

Новости Беларуси. Дыни, арбузы, а теперь еще и бананы. Плоды этого экзотического растения на днях впервые появились в оранжерее Белорусской сельхозакадемии в Горках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас студенты экспериментируют с бананами, но обещают в ближайшее время удивить белорусов и другими культурами, тоже не совсем традиционными для наших широт.