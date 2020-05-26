Новости экономики за 26.05.2020

Новости Беларуси. Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер во время видеострима заявил, что сейчас многие имеют дело с экономическими условиями, с которыми ранее никто не сталкивался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь как страна с небольшой открытой экономикой, ориентированной на экспорт сырьевых товаров, в значительной степени подвержена влиянию падения цен на нефть, спадов у основных торговых партнеров и глобальной финансовой нестабильности, вызванной пандемией COVID-19.

Как экономика нашей страны отреагировала на внешние вызовы и от чего будет зависеть восстановление? На эти вопросы отвечали 26 мая в экономическом обзоре Всемирного банка глава его представительства в нашей стране, экономисты в области макро-фискального управления, инвестиций и торговли. Во время видеострима были озвучены основные негативные факторы, с которыми столкнулась страна. Делать какие-либо прогнозы даже на несколько месяцев вперёд сложно. Поэтому, как пояснил Кремер, прогнозы Всемирного банка можно считать «своего рода допущениями». СОВМИН УТВЕРДИЛ СПИСОК ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ ПРОЦЕДУР КОСМЕТОЛОГИИ И МАССАЖА