Почему некоторые предприниматели не стремятся сертифицировать свой товар и что об этом думают их коллеги

Новости Беларуси. По новым, прозрачным, а главное безопасным для покупателей правилам готовы работать далеко не все индивидуальные предприниматели. Большинство из них пока не спешат воспользоваться процедурой сертификации товаров или, говоря проще, подтвердить документально, что одежда, обувь, парфюмерия и игрушки, которые они предлагают купить белорусам, действительно произведены легально, из качественного сырья и не несут вред здоровью.

Этот рынок в Гродно крупнейший в городе. Раньше здесь было яблоку негде упасть – работали около двух тысяч предпринимателей. А сейчас зарегистрированы чуть больше полсотни. Остальные, как говорят местные, ушли в отпуск. Причина такого простоя в введении обязательной сертификации товары. И такая ситуация не совсем понятна даже их коллегам, которые, кстати, успешно освоили новую схему работы.

Вероника Волкова, продавец:

Несправедливость, потому что у них получается цена меньше, чему у нас, с сертифицированным товаром. Было бы логично, если бы все работали с сертификатами на равных условиях.

Но сколько стоит безопасность покупателя – этот вопрос, судя по всему, у продавцов не на первом месте. А вот эксперты отводят ему определяющую роль.

Игорь Гаевский, главный государственный санитарный врач Республики Беларусь:

Если бизнесмен недобропорядочен, может быть все, что угодно: от простой аллергии до чесотки. Если говорить об игрушках, то от микротравмы до хорошей травмы может она нанести. Может до отравления дело дойти.

Некачественные импортные товары в Беларуси выявляются ежедневно. Проверить свой товар на безопасность и получить нужные документы можно в специальной лаборатории. Их в стране около 40.

В эту лабораторию в Гродно обратились всего два десятка предпринимателей в январе.

Нина Головенчик, начальник лаборатории:

У нас цена очень демократичная по сравнению с теми расходами, которые мы вложили для создания нашей лаборатории. И цена наша зависит от количества образцов, которые мы берем на испытание. И она колеблется в пределах от миллиона до двух.

К слову, крупные поставщики поддерживают введение обязательной сертификации товара. Ведь часто под известными брендами скрываются подделки, которые продают значительно дешевле оригинала. Отличать их только по внешнему виду практически невозможно.

О том, как товары могут испортить жизнь, в Госстандарте знают не понаслышке. С июля 2015 года отбракованы более 200 наименований товара.

Людмила Кузнецова, заместитель начальника отдела Государственного надзора инспекции госстандарта по Минской области и Минску:

Были известные бренды. К примеру, были ремни поясные производства Германии. Они обладали низкой устойчивостью в краске. То есть краска переходила на изделия, которые соприкасались при ношении этого ремня.

Новые правила не свалились как снег на голову. Только в 2015 году сотрудники комитета по стандартизации обошли 80 рынков, чтобы не проверять, а объяснять, как будем работать. Но результаты проверок таковы: техрегламент по товарам легпрома не соблюдается в 70-80% случаев.

Сергей Ивлев, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Есть экономический интерес купить очень дешевый товар и продать его очень дорого. Эта самая маржа заслоняет глаза и выходит на первое место против того, что нужно сделать товар легальным, безопасным и его размещать на рынке.

Здесь вся продукция проверена и одобрена. На этой оптовой базе около 75% отечественной продукции. Есть и импорт. Именно здесь предприниматели могут купить товар, снабженный всеми необходимыми документами. Но и этот вариант у них не пользуется популярностью.

Иван Кобза, генеральный директор предприятия оптовой торговли:

У нас за прошлый год именно с индивидуальными предпринимателями цена средней накладной составила порядка 4 млн 700 тысяч. С учетом того, что средняя цена изделия порядка 150-200 тысяч.

Такие оптовые базы есть в каждой области Беларуси.

И даже это не последний вариант работы. Эта организация может наладить поставку товара практически из любой страны. При этом вместе с заказом приходят и документы, подтверждающие безопасность.

Андрей Авласенко, управляющий компанией по внешней экономической деятельности:

Это обычная мировая практика. Логистические компании оказывают подобные услуги во всех странах, по всему миру. В России просто огромный перечень таких компаний.

Одним словом, возможность работать легально есть. И эта схема не нова. Крупные торговые предприятия в обязательном порядке проверяют качество и безопасность своего товара. Время выйти из тени и индивидуальным предпринимателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.