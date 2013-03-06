«Лидагропроммаш» получило убытки в миллионы долларов после «наращивания экспорта продукции»

Новости Беларуси. Выход на внешние рынки сбыта для предприятия из Лиды привел к ... спаду производства практически в два раза и острой нехватке средств. Иностранные «партнеры» оказались нечистыми на руку. «Лидагропроммаш» исправно поставляло технику за рубеж, а вот оплату за неё не получало. Итогом такого «сотрудничества» стали убытки в миллионы долларов, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Финансовые трудности лидское предприятие по производству сельхозтехники переживает уже три года к ряду. В непростом 2009-м «Лидагропроммаш» бросило все силы на завоевание внешнего рынка. И заключило ряд контрактов с партнерами из России и Казахстана. Но мечты уже экс-руководства белорусского предприятия о масштабных проектах и больших деньгах вдребезги разбились. «Лидагропроммаш» попало в преступные сети.

Олег Плавский, директор ОАО «Лидагропроммаш»:

Предприятию пришлось переориентироваться с одного рынка на другой. Спад продаж по госпрограммам, на что было ориентировано предприятие - пришлось выходить на внешний рынок. Первые шаги, которые пришлось делать в 9-м, 10-м годах на экспортных рынках, не увенчались успехом.

Иностранные партнёры, с которыми были организованы совместные предприятия, мягко говоря, оказались не чистыми на руку. Лидская техника исправно поставлялась за рубеж, а вот оплата за неё постоянно задерживалась. Затем некоторые фирмы у себя на родине были признаны неплатёжеспособными. Ряд так называемых «предпринимателей» сейчас в тюрьме.

Иван Климович, председатель Лидского межрайонного Комитета Государственного контроля:

Задолженность составила перед предприятием 139 миллиардов рублей, из них 86 миллиардов это внешняя. Это деньги, которыми сегодня пользуются другие.

Недальновидное руководство на предприятии полностью сменили. Новая команда до сих пор пытается «выбить» долги. В прошлом году вернули более трёх миллионов долларов, но примерно такая же сумма ещё остаётся на счетах недобросовестных бизнесменов в России и Казахстане. Как результат - нехватка оборотных средств привела к снижению объёмов производства практически вдвое.

Олег Плавский, директор ОАО «Лидагропроммаш»:

Большой кредитный портфель у предприятия. Те деньги, которые необходимы на обслуживание данных кредитов, всё это сказывается на финансовом состоянии предприятия. Недостаток оборотных средств, за счёт этого и снижаются объёмы производства.

Выход из сложившейся ситуации на предприятии видят в увеличении экспорта. Правда, теперь сотрудничают только с проверенными партнёрами. На сегодняшний день уже существует 12 диллеров за рубежом, готовых реализовывать лидскую технику.