Во Франции появится белорусская улица: Шкловский завод поставил в регион Эльзас 17 домов

Новости Беларуси. Во Франции появится белорусская улица. Шкловский завод уже поставил в регион Эльзас 17 домов собственного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деревянные каркасные постройки площадью до 120-ти квадратных метров французы закупают как энергоэффективное жилье. Общая сумма контракта — несколько сот тысяч евро.

Всего в рамках программы социального строительства белорусскую крышу над головой получат 34 французские семьи. Срок эксплуатации такого дома составляет около 50-ти лет.

Спрос на экологическое жилье сейчас растет во всем мире, так что это направление белорусского экспорта обещает быть прибыльным.

Алексей Молчанов, заместитель директора завода:

Огромнейший спрос на энергоэффективное экологическое жильё, так называемые, пассивные дома. Они экологичны, то есть, правительство Франции выдаёт льготные кредиты под строительство таких быстровозводимых конструкций