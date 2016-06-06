Сессия совета руководителей МАГАТЭ пройдет 6 июня в Вене

Новости Беларуси. В Вене 6 июня пройдет сессия совета руководителей Международного агентства по атомной энергетики. Принимает в нем участие и белорусская делегация. Во время мероприятий, которые продлятся до конца недели, запланирована встреча с руководством секретариата МАГАТЭ.
Форум проходит пять раз в год. На нем рассматривается программа и бюджет Агентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
На парадку дня пасяджэння – пытанні падрыхтоўкі 60-й сесіі Генеральнай канферэнцыі МАГАТЭ, якая адбудзецца ў верасні бягучага года, і разгляд штогадовага даклада аб рабоце Агенцтва, таксама будуць абмеркаваны пытанні забеспячэння ядзернай бяспекі, развіцця ядзерных навук і тэхналогій, тэхнічнага супрацоўніцтва, прымянення гарантый нераспаўсюджвання ядзернай зброі.