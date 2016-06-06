Прямой эфир

Сессия совета руководителей МАГАТЭ пройдет 6 июня в Вене

06 июня 2016 06:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Вене 6 июня пройдет сессия совета руководителей Международного агентства по атомной энергетики. Принимает в нем участие и белорусская делегация. Во время мероприятий, которые продлятся до конца недели, запланирована встреча с руководством секретариата МАГАТЭ.

Форум проходит пять раз в год. На нем рассматривается программа и бюджет Агентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
На парадку дня пасяджэння – пытанні падрыхтоўкі 60-й сесіі Генеральнай канферэнцыі МАГАТЭ, якая адбудзецца ў верасні бягучага года, і разгляд штогадовага даклада аб рабоце Агенцтва, таксама будуць абмеркаваны пытанні забеспячэння ядзернай бяспекі, развіцця ядзерных навук і тэхналогій, тэхнічнага супрацоўніцтва, прымянення гарантый нераспаўсюджвання ядзернай зброі.

# Экономика # Государственная политика в области энергетики # Дмитрий Мирончик

Другие новости рубрики

Все новости
«Представительство наших предприятий на выставке будет серьезным»: Россия и Беларусь готовятся к третьему Форуму регионов
05 июня 2016 17:43

«Представительство наших предприятий на выставке будет серьезным»: Россия и Беларусь готовятся к третьему Форуму регионов

Что о политике Союзного государства думают в российской глубинке? – репортаж из Брянской области накануне Форума регионов
05 июня 2016 17:42

Что о политике Союзного государства думают в российской глубинке? – репортаж из Брянской области накануне Форума регионов

Валентина Матвиенко – о Форуме регионов, любви к белорусским мясным изделиям и текстилю
04 июня 2016 17:16

Валентина Матвиенко – о Форуме регионов, любви к белорусским мясным изделиям и текстилю