Новости экономики за 06.06.2016

Новости Беларуси. Во Франции появится белорусская улица. Шкловский завод уже поставил в регион Эльзас 17 домов собственного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА?

Деревянные каркасные постройки площадью до 120-ти квадратных метров французы закупают как энергоэффективное жилье. Общая сумма контракта — несколько сот тысяч евро. Всего в рамках программы социального строительства белорусскую крышу над головой получат 34 французские семьи. Срок эксплуатации такого дома составляет около 50-ти лет. Спрос на экологическое жилье сейчас растет во всем мире, так что это направление белорусского экспорта обещает быть прибыльным.

Алексей Молчанов, заместитель директора завода:

Огромнейший спрос на энергоэффективное экологическое жильё, так называемые, пассивные дома. Они экологичны, то есть, правительство Франции выдаёт льготные кредиты под строительство таких быстровозводимых конструкций

СКИДОК БОЛЬШЕ НЕТ

Ради скидки на налог почти 4 тысячи белорусов признались в тунеядстве. В сумме они заплатят 10 миллиардов рублей. Сообщить в инспекцию о том, что в прошлом году нигде не работал, можно было до начала лета. И в таком случае размер сбора уменьшался на 10 процентов. Расплатиться по льготному тарифу следует уже в этом месяце. Интересно, что большинство мужчин, которые пришли в налоговую, работают строителями по гражданско-правовым договорам. Теперь к 1 августа будет составлен список тех, кто не сообщил о своем статусе добровольно.

ПЕРВАЯ ПЛАТФОРМА

Трамвай нового поколения. Совместная белорусско-швейцарская компания выходит на российский рынок с инновационным продуктом. Трамвай, который назвали «Метелица», появится на улицах Краснодара в ближайшие месяцы. Также образец будет представлен на выставке "БелАгро-2016", которая состоится в рамках третьего Форума регионов Беларуси и России.

ТЕСТ ДЛЯ МОНЕТ

Белорусские банки тестируют новые деньги. Проверку проходит счетная техника. С бумажными купюрами проблем не было, а вот с монетами возник вопрос. Дело в том, что некоторые счетные машины не смогли отличить две копейки от десяти. Из-за того, что монеты почти одинаковы по размеру. Разница в диаметре всего в две десятые миллиметра. К счастью, монеты различаются по составу. 2-копеечная покрыта медью, а 10-копеечная — медью и латунью. Специалисты настроили программное обеспечение так, чтобы машины реагировали именно на состав этих монет.

На валютно-фондовой бирже сегодня прошли очередные торги. По их итогам российский рубль побил свой максимум. И теперь стоит чуть больше 302-х белорусских. Доллар снизился на 138 рублей, евро подорожал на 250.