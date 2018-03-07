Новости экономики за 07.03.2018
Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси вновь показывают рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
После некоторого снижения в начале года в феврале активы выросли на 9,5 % или 1 миллиард 230 миллионов рублей. Общий объем на начало весны – 14 миллиардов 200 миллионов рублей.
На положительную динамику повлияли продажи Минфином еврооблигаций, поступления от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также покупка иностранной валюты на торгах.
ФИНАНСОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, золотой запас страны на 1 января 2019 года с учетом погашения внутренних и внешних долгов в иностранной валюте должен составить не менее 6 миллиардов долларов.
ПОДДЕРЖАТЬ БИЗНЕС-ИНИЦИАТИВУ
Коммерческие банки Беларуси поддерживают женскую предпринимательскую инициативу. Так, одно из крупнейших финансовых учреждений страны выделит 50 миллионов долларов для женщин в бизнесе. Чаще всего за ресурсами обращаются те, кто представляет сферу услуг. Это салоны красоты, парикмахерские, стоматологические кабинеты. В Беларуси уже реализуется программа «Женщины в бизнесе». Финансовую и консультационную поддержку оказывают предприятиям, которыми женщины руководят.
В ТРЕНДЕ У ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ
Какие валюты предпочитают фальшивомонетчики? Традиционно – доллар. На него пришлось 47,6 % от общего числа подделок. Предпочтения отдают стодолларовым купюрам. Среди популярных у фальшивомонетчиков российских купюр банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей. Европейскую валюту подделывать стали чаще по всему ряду номиналов, но в фаворитах все же купюра в 50 евро.
ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ЩЕДРОСТЬ
В ожидании праздника белорусские онлайн-покупатели увеличили средний чек на ювелирные украшения и бижутерию до 463 рублей. За смартфоны и бытовую технику в среднем платили чуть меньше 200, за косметику и парфюмерию – 124 рубля. Кстати, спрос на эту продукцию за 2017 год вырос: число покупок увеличилось в 14 раз. Платежей за книги стало больше в 9 раз, за товары для дома и дачи – в 8 раз.
Эксперты прогнозируют рост мирового спроса на нефть в течение пяти лет. К 2023 году плюс 7 % – до 104 миллионов баррелей в сутки. По мнению экспертов, главным двигателем роста спроса останется Китай. В течение нескольких лет Поднебесная и Индия вместе будут покрывать почти 50 % мирового спроса на нефть.
БВФБ. Курс евро вырос на 78 сотых копейки