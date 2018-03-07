Новости экономики за 07.03.2018

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси вновь показывают рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ После некоторого снижения в начале года в феврале активы выросли на 9,5 % или 1 миллиард 230 миллионов рублей. Общий объем на начало весны – 14 миллиардов 200 миллионов рублей. На положительную динамику повлияли продажи Минфином еврооблигаций, поступления от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также покупка иностранной валюты на торгах.

ФИНАНСОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, золотой запас страны на 1 января 2019 года с учетом погашения внутренних и внешних долгов в иностранной валюте должен составить не менее 6 миллиардов долларов. ПОДДЕРЖАТЬ БИЗНЕС-ИНИЦИАТИВУ Коммерческие банки Беларуси поддерживают женскую предпринимательскую инициативу. Так, одно из крупнейших финансовых учреждений страны выделит 50 миллионов долларов для женщин в бизнесе. Чаще всего за ресурсами обращаются те, кто представляет сферу услуг. Это салоны красоты, парикмахерские, стоматологические кабинеты. В Беларуси уже реализуется программа «Женщины в бизнесе». Финансовую и консультационную поддержку оказывают предприятиям, которыми женщины руководят.

В ТРЕНДЕ У ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ Какие валюты предпочитают фальшивомонетчики? Традиционно – доллар. На него пришлось 47,6 % от общего числа подделок. Предпочтения отдают стодолларовым купюрам. Среди популярных у фальшивомонетчиков российских купюр банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей. Европейскую валюту подделывать стали чаще по всему ряду номиналов, но в фаворитах все же купюра в 50 евро.

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ЩЕДРОСТЬ В ожидании праздника белорусские онлайн-покупатели увеличили средний чек на ювелирные украшения и бижутерию до 463 рублей. За смартфоны и бытовую технику в среднем платили чуть меньше 200, за косметику и парфюмерию – 124 рубля. Кстати, спрос на эту продукцию за 2017 год вырос: число покупок увеличилось в 14 раз. Платежей за книги стало больше в 9 раз, за товары для дома и дачи – в 8 раз.