Открыть интернет-магазин или вести YouTube-канал о детской психологии: репортаж СТВ о нескольких оригинальных примерах трудоустройства белорусов

Новости Беларуси. Деловая активность белорусов растет. В Минэкономики отмечают увеличение объектов малого и среднего бизнеса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Речь и о предпринимателях, и о ремесленниках. Новшества в законодательстве позволили активнее развивать самозанятость. Как грибы после дождя появляются тренинги и центры поддержки подобных инициатив.

Один такой с прицелом на женщин-ремесленников открылся в Брестском районе. Здесь учат ткать и вышивать, причем на деньги Евросоюза. Выделен грант в 25 тысяч евро. Серия образовательных мероприятий на темы самозанятости в сфере высоких технологий пройдет и в Витебской области. Здесь эксперты будут учить молодежь инвестировать в производство. Корреспондент Александр Добриян отыскал несколько свежих реализованных примеров трудоустройства белорусов. Мужчинам ее не понять, но как близки ее переживания миллионам женщин. Два декретных отпуска подряд, в общей сложности 8 лет дома. Татьяна Додусова признается: параллельно с тем, как рос стаж домохозяйки, мысли о том, что когда-то снова придется вернуться в профессию, пугали все больше.

Татьяна Додусова, главный бухгалтер частной компании:

Сомневалась, боялась. Но попробовала, устроилась на работу. И я очень довольна.

Несмотря на то, что в ее сфере за эти 8 лет произошла настоящая техническая революция, Татьяна вернулась в свою профессию. С нуля освоила все современные технологии банковских расчетов, учета финансов, статистики. И теперь она снова главный бухгалтер.

Татьяна Додусова:

Нужно идти вперед. До пенсии не будешь же сидеть в декрете. Нужно стучаться в одни двери, вторые, третьи, в сто первой может откроют, а может, и раньше.

Не меньше сомнений в свое время было и у Натальи Телегиной. За время воспитания дочери опытный и востребованный педагог неожиданно нашла себя в новом деле. Декупаж и вышивка всего за полгода сделали Наталью известным в Гомеле мастером. Ее новогодняя коллекция разошлась за считанные дни.

Наталья Телегина, ремесленник:

Если человек надумал стать ремесленником – он же не на пустом месте решил это сделать. То есть у него уже есть какие-то навыки, что-то он умеет. Теперь нужно это просто легализовать.

Золотых гор ремесленничеством Наталья пока не заработала, но признается: на шпильки и иголки хватает с лихвой. Благо, расходы минимальны: ремесленный сбор – это всего одна базовая величина в год.

Александр Добриян, СТВ:

В 2017 году превратить свое хобби в современный бизнес так же, как Наталья, приняли решение тысячи белорусов. Цех ремесленников активно пополнялся на протяжении всего года. Новый импульс этому процессу дал и подписанный в октябре главой государства указ № 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности». К слову, в этом небольшом магазинчике представлены эксклюзивные работы сразу 120 гомельских мастеров.

Как известно, гораздо проще теперь стало и тем, кто уже готов к деятельности в статусе индивидуального предпринимателя. Этот ответственный шаг в 2017 году сделала детский психолог Юлия Куколева.

Юлия Куколева, индивидуальный предприниматель:

Та работа, на которой я работала, меня уже не устраивала. Я хотела чего-то большего. Я открыла предпринимательство и стала работать. Было тяжело: что я буду делать, какие у меня навыки, куда я пойду? Где возьму клиентов?

Проблему известности Юлия Куколева решила просто и в ногу со временем. YouTube-канал о детской психологии сделал ее популярной далеко за пределами Беларуси. На этой базе Юлия планирует создать первый в нашей стране интерактивный интернет-телеканал для родителей.

Юлия Куколева:

Бизнес в Беларуси начать сегодня несложно. Все оформить можно за 2-3 дня. Нужно только прежде получить хорошую консультацию. Базовую консультацию можно абсолютно бесплатно получить на курсах от центра занятости, там же можно получить и стартовый капитал – размер безвозмездной субсидии от государства для начала своего дела до 15 бюджетов прожиточного минимума. Более глубокие и прикладные знания решили давать в одном из гомельских ВУЗов, где создали целую систему психологической поддержки и бизнес-треннингов для вcех, кто хочет быть вовлечен в экономику. За год через проект «Успешное трудоустройство» прошли 150 гомельчан.

Юрий Колесник, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров «Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого»:

Белорусы достаточно образованы, у нас есть навыки, у многих хобби. Не хватает немного психологической поддержки. Как себя преподнести, как взаимодействовать с людьми. Нас это немножко тормозит. Успешными на рынке труда являются те, кто не боится учиться.

Денис Смоляков как раз из тех, кого можно назвать успешным на рынке труда. После поступления в ВУЗ он мог лет 10 жить, как говорится, по накатанной, не предпринимая дополнительных усилий. Хорошие оценки в университете и гарантированный целевым поступлением пятилетний контракт на одном из гигантов белорусской промышленности. Казалось бы, в жизни все решено. Но не с его характером. Сейчас будущий инженер-электрик на переменах между парами успешно управляет собственным интернет-магазином стоковой одежды.

Денис Смоляков, бизнесмен:

За время учебы сменил четыре места работы. Все были неплохие. Это нужно было для развития, чтобы была смена. Найти работу не проблема. Просто начните и все. Не обязательно по основной специальности. Есть разные специальности, ищите.