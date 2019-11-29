Внешний госдолг Беларуси снизился на 2 %

Новости Беларуси. Внешний госдолг Беларуси с начала 2019 года снизился на 2 % и по последним подсчётам составляет 16, 6 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внешних государственных займов привлечено на 923 миллиона. Главными кредиторами, более 600 миллионов, выступили правительство и банки России. В то же время на погашение внешних заимствований направлено более 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Основная часть этой суммы пошла на уменьшение обязательств перед правительством России и банками Китая.