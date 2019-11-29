Новости экономики за 29.11.2019
Новости Беларуси. 66 районов Беларуси ближайшие пять лет будут относиться к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина. Больше всего таких районов – 20 – в Гомельской области. В Витебской – 18, Могилёвской – 13; 7 – в Минской, 5 – в Брестской и 3 – в Гродненской областях.
На этих территориях в связи с природно
-климатическими, почвенными, экологическими и социально-экономическими факторами невозможна организация высокорентабельного сельхозпроизводства. Поэтому предприятиям, которые всё же производят там сельхозпродукцию, выплачиваются надбавки из местных бюджетов.
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ В РИГЕ ОТКРЫЛАСЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ БЕЛАРУСИ
В Риге начала работу Международная выставка промышленных материалов и технологий. Белорусские участники традиционно собраны в единую экспозицию, организатором которой выступил Национальный центр маркетинга МИД нашей страны. В 2019 году на отечественном стенде представлены не только промышленные предприятия, но и впервые Министерство образования, Национальная академия наук и Госкомитет по науке и технологиям.
Внешний госдолг Беларуси снизился на 2 %
Посетителям форума представлены достижения и новейшие разработки в области металлургии, литейного производства, машиностроения, металлообработки, а также строительной и нефтегазовой отрасли нашей страны.
ОДНОРАЗОВАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ПОСУДА ИСЧЕЗНЕТ ИЗ ОБЩЕПИТА В 2021 ГОДУ
Запрет на использование одноразовой пластиковой посуды в общепите начнёт действовать с 1 января 2021 года. Стало известно, что соответствующее постановление правительства уже готово. Заперт коснётся изделий, предназначенных для сервировки, то есть тарелок стаканов, ложек и тому подобного, а также контейнеров, используемых для хранения продуктов.
БелЖд отменяет комиссию при покупке электронных билетов
Точный перечень одноразовой посуды, которая будет под запретом, сейчас разрабатывает антимонопольное ведомство. Он будет определён в течение трёх месяцев со дня публикации постановления.