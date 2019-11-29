Новости экономики за 29.11.2019

Новости Беларуси. 66 районов Беларуси ближайшие пять лет будут относиться к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина. Больше всего таких районов – 20 – в Гомельской области. В Витебской – 18, Могилёвской – 13; 7 – в Минской, 5 – в Брестской и 3 – в Гродненской областях.

На этих территориях в связи с природно - климатическими, почвенными, экологическими и социально-экономическими факторами невозможна организация высокорентабельного сельхозпроизводства. Поэтому предприятиям, которые всё же производят там сельхозпродукцию, выплачиваются надбавки из местных бюджетов. НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ В РИГЕ ОТКРЫЛАСЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ БЕЛАРУСИ

В Риге начала работу Международная выставка промышленных материалов и технологий. Белорусские участники традиционно собраны в единую экспозицию, организатором которой выступил Национальный центр маркетинга МИД нашей страны. В 2019 году на отечественном стенде представлены не только промышленные предприятия, но и впервые Министерство образования, Национальная академия наук и Госкомитет по науке и технологиям. Внешний госдолг Беларуси снизился на 2 % Посетителям форума представлены достижения и новейшие разработки в области металлургии, литейного производства, машиностроения, металлообработки, а также строительной и нефтегазовой отрасли нашей страны. ОДНОРАЗОВАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ПОСУДА ИСЧЕЗНЕТ ИЗ ОБЩЕПИТА В 2021 ГОДУ