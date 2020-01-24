Прямой эфир

«Программы пишутся не ради программ». ПВТ разработал проект «Микробит» для школьников

24 января 2020 11:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Войти в IT. ПВТ разработал новый образовательный проект для школ Беларуси. Его запуск и презентация прошли 24 января в бизнес-инкубаторе Парка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Программы пишутся не ради программ». ПВТ разработал проект «Микробит» для школьников-1



«Микробит» – это факультативные занятия для учащихся 5-6 классов. На них ребята смогут изучить программирование в среде Scratch с помощью микроконтроллеров. Это позволит школьникам создавать собственные электронные устройства.

«Программы пишутся не ради программ». ПВТ разработал проект «Микробит» для школьников-3

«Программы пишутся не ради программ». ПВТ разработал проект «Микробит» для школьников-5

К проекту подключились 27 учреждений образования. Они прошли отбор как самые оснащённые. 24 января в Минск приехали и педагоги. В ПВТ для учителей подготовили практический семинар. Старт занятий «Микробит» запланирован на 27 января. 

«Программы пишутся не ради программ». ПВТ разработал проект «Микробит» для школьников-8

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Мы хотим сделать так, чтобы школьники, те, кто хотят, начали обучаться не только программированию (умению жить в виртуальном мире), а и умению жить в мире реальном: обучаться инженерным навыкам, конструкторским. Потому что программы пишутся не ради программ, а чтобы с их помощью управлять реальными вещами в реальном мире. 

«Программы пишутся не ради программ». ПВТ разработал проект «Микробит» для школьников-11



Финансовую поддержку оказали компании-резиденты ПВТ. Они же передали учебные наборы «Микробит» преподавателям. Это не первый образовательный IT-проект в Беларуси. В предыдущий – «Программирование в среде Scratch» – вовлечены 40 тысяч школьников. 

# Парк высоких технологий в Минске # Экономика # Всеволод Янчевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко в Шклове: «Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!»
24 января 2020 10:52

Александр Лукашенко в Шклове: «Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!»

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает шкловский «Завод газетной бумаги»
24 января 2020 07:37

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает шкловский «Завод газетной бумаги»

У белорусов остался ещё один день, чтобы внести предложения изменений в обновлённый КоАП
24 января 2020 07:20

У белорусов остался ещё один день, чтобы внести предложения изменений в обновлённый КоАП