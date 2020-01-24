«Программы пишутся не ради программ». ПВТ разработал проект «Микробит» для школьников

Новости Беларуси. Войти в IT. ПВТ разработал новый образовательный проект для школ Беларуси. Его запуск и презентация прошли 24 января в бизнес-инкубаторе Парка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





«Микробит» – это факультативные занятия для учащихся 5-6 классов. На них ребята смогут изучить программирование в среде Scratch с помощью микроконтроллеров. Это позволит школьникам создавать собственные электронные устройства.

К проекту подключились 27 учреждений образования. Они прошли отбор как самые оснащённые. 24 января в Минск приехали и педагоги. В ПВТ для учителей подготовили практический семинар. Старт занятий «Микробит» запланирован на 27 января.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:

Мы хотим сделать так, чтобы школьники, те, кто хотят, начали обучаться не только программированию (умению жить в виртуальном мире), а и умению жить в мире реальном: обучаться инженерным навыкам, конструкторским. Потому что программы пишутся не ради программ, а чтобы с их помощью управлять реальными вещами в реальном мире.