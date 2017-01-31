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Вместе сделаем много хорошего: в номинации «Активная социальная позиция» конкурса «Бренд года» победила группа компаний «Твоя столица»

31 января 2017 16:46
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Новости Беларуси. Быть лучшим – значит нести ответственность. Группа компаний «Твоя столица» победила в номинации «Активная социальная позиция» на конкурсе «Бренд года». Сегодня группа компаний представляет полный спектр риэлтерских услуг: от аренды жилья до инвестиционного консалтинга.

К своему 20-летнему юбилею было организовано 20 благотворительных мероприятий:

риэлторы садили деревья, помогали сиротам, организовывали обмен книгами и даже укрывали прохожих от дождя. И эту активность заметили.

Людмила Красовская, директор агентства недвижимости «Твоя столица»:
То, что наши сотрудники и наши партнеры по бизнесу узнают о методах и формах благотворительности, приведет к тому, что участия в благотворительности увеличиваются. И мы вместе сделаем много хорошего.

«Бренд года» – это признание специалистов рынка и потребителей, награда за эффективный маркетинг и высокое качество продукта.

Вместе сделаем много хорошего: в номинации «Активная социальная позиция» конкурса «Бренд года» победила группа компаний «Твоя столица»-1

В исследовании принимали участие сотни компаний и тысячи респондентов. Примечательно, что частный бизнес зачастую конкурирует в одних номинациях с государственными предприятиями. Что логично, считают эксперты, ведь сегодня рынок выдвигает одинаково высокие требования для всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даниэль Крутцинна, управляющий партнер Civitta-Catио:
Миссия конкурса в том, что мы помимо частных компаний тоже очень хотим работать с государственным сектором, чтобы усилить обратную связь с потребителем.

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# Экономика # Фотофакт # Даниэль Крутцинна # Экономическая рубрика # Людмила Красовская

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