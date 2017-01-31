Вместе сделаем много хорошего: в номинации «Активная социальная позиция» конкурса «Бренд года» победила группа компаний «Твоя столица»

Новости Беларуси. Быть лучшим – значит нести ответственность. Группа компаний «Твоя столица» победила в номинации «Активная социальная позиция» на конкурсе «Бренд года». Сегодня группа компаний представляет полный спектр риэлтерских услуг: от аренды жилья до инвестиционного консалтинга.

К своему 20-летнему юбилею было организовано 20 благотворительных мероприятий:

риэлторы садили деревья, помогали сиротам, организовывали обмен книгами и даже укрывали прохожих от дождя. И эту активность заметили.

Людмила Красовская, директор агентства недвижимости «Твоя столица»:

То, что наши сотрудники и наши партнеры по бизнесу узнают о методах и формах благотворительности, приведет к тому, что участия в благотворительности увеличиваются. И мы вместе сделаем много хорошего.