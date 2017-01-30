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Беларусь и Египет будут создавать совместные тепличные хозяйства

30 января 2017 16:39
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Новости Беларуси. Создание совместных тепличных хозяйств – один из перспективных проектов белорусско-египетского сотрудничества. Представители правительства и бизнес-кругов арабской республики 30 января находятся в Орше и Витебске.

Представителей Египта интересует прежде всего аграрная отрасль и производство продуктов. Заинтересовали гостей технологии выращивания овощей и декоративных растений в наших теплицах. А также производство мясных консервов для детей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Маджи Мухаммад Ахмад, директор департамента продовольственной безопасности агентства по национальным проектам Египта:
Египет заинтересован в сотрудничестве с Беларусью. Мы готовы налаживать более тесные связи между нашими странами. Уже многое увидели, многое еще предстоит. По окончании визита сможем говорить о каких-то проектах уже более конкретно.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия:
Их интересуют овощи закрытого грунта, переработка мяса птицы, зерна, хлебопечение и некоторые другие позиции.

Предприятия пищевой промышленности специально для гостей организовали выставку. Здесь им предложили оценить на вкус белорусскую мясную и молочную продукцию.

# Экономика # Леонид Заяц # Беларусь-Египет

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