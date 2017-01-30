Советский район Минска по итогам третьего квартала 2016 года привлек прямых иностранных инвестиций на сумму свыше $173 млн

Новости Беларуси. Оптовый товарооборот в Советском районе увеличился почти на 3% по сравнению с 2016 годом. А темп экспорта товаров и услуг существенно превалирует над темпом импорта. О многом говорит и расширение географии поставок. Среда 28 новых рынков сбыта – Европа, Азия, Африка и Латинская Америка.

Особым спросом у жителей зарубежья пользуется отечественное мясо крупнорогатого скота, плиы, холодильники, стиральные машины, электрочайники, компьютерная техника, мебель и аппаратура, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александра Величко, заместитель главы администрации Советского района:

Значительных результатов мы добились в привлечении прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Пока мы еще не получили годовые данные. Ждет со дня на день. Однако уже по итогам третьего квартала мы привлекли свыше 173 млн долларов. Это фактически треть объемов привлечения прямых иностранных инвестиций города в целом.

Вырос и объем промышленного производства. Сегодня каждое второе предприятие Советского района выпускает инновационную продукцию. Только за год здесь открыли порядка трех тысяч новых рабочих мест. Горожане заняли эти вакансии в агентствах по недвижимости, торговых объектах, общепите. А прибыль от работы организаций и предприятий района выросла больше чем на 13% и составила свыше 700 миллионов рублей.