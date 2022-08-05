В Европе сильно снизилась экономическая активность

В еврозоне значительно упала экономическая активность. Об этом говорится в опубликованном отчете Европейского центробанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно представленным данным, инфляция по-прежнему намного выше прогнозных ожиданий и в ближайшее время будет расти. Растущие цены снизили покупательскую активность и спрос на товары. Предприятия и фирмы продолжают сталкиваться с издержками и сбоями в поставках сырья и комплектующих. Не способствует росту деловой активности и падение курса евро. А быстрое замедление роста глобальной экономики создает серьезный риск большого кризиса еврозоны.