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В Европе сильно снизилась экономическая активность

05 августа 2022 13:21
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В еврозоне значительно упала экономическая активность. Об этом говорится в опубликованном отчете Европейского центробанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе сильно снизилась экономическая активность-1

Согласно представленным данным, инфляция по-прежнему намного выше прогнозных ожиданий и в ближайшее время будет расти. Растущие цены снизили покупательскую активность и спрос на товары. Предприятия и фирмы продолжают сталкиваться с издержками и сбоями в поставках сырья и комплектующих. Не способствует росту деловой активности и падение курса евро. А быстрое замедление роста глобальной экономики создает серьезный риск большого кризиса еврозоны.

# Экономический кризис # Фотофакт

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