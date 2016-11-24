Новости экономики за 24.11.2016

Новости Беларуси. IT-сектор претендует на лидерство по приросту белорусского экспорта в 2016 году.

Резиденты Парка высоких технологий близки к преодолению прошлогоднего результата в 700 миллионов долларов.

Какими темпами сегодня развивается силиконовая долина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ

Темпы развития парка высоких технологий превышают средний рост мирового рынка IT услуг в 3 раза.

Валютная выручка резидентов за 3 квартал выросла на 17%.

При этом 4 из 5 продуктов программного обеспечения, которые используют отечественные компании, производятся внутри страны.

ПВТ нацелен на экспорт услуг в размере 1 миллиарда долларов в 2016 году.

Инесса Концевая, первый заместитель директора ГУ «Администрация парка высоких технологий»:

В силу тех колебаний, которые проходят в мировой экономике, многие зарубежные заказчики сокращают свои IT-бюджеты. Но, тем не менее, нам удается сохранить наших основных крупных заказчиков.

УРОКИ БИЗНЕСА

Профессиональные навыки среднего бизнеса будут совершенствовать в Беларуси в рамках поддержки предпринимательства. Своего рода дорожную карту наша страна разработала в соответствии с экспертной оценкой Организации экономического сотрудничества и развития.

Предложенные меры наша делегация презентовала на Неделе Евразии-2016, которая проходит в Париже.

Этот международный форум позволяет государствам-участникам обсуждать, разрабатывать и координировать экономическую и социальную политику.

КАЛИЙ ДЛЯ КИТАЯ

Беларусь поставит в Китай 1,5 миллиона тонн калийных удобрений. 24 ноября компании двух стран подписали меморандум о сотрудничестве на ближайшие три года. Объемы поставок значимы как для поставщика, так и для потребителя. К слову, китайская компания является лидером Поднебесной по производству и реализации удобрений.

ДЕНЬГИ ИЗ МУСОРА

Немецкие бизнесмены приступили к реализации инвестиционного проекта в Минской области. Между Смолевичами и Борисовом появится новый мусороперерабатывающий завод с полным циклом производства.

Объем прямых иностранных капиталовложений составит 65 миллионов евро.

Предприятие позволит полностью утилизировать отходы двух районных центров, а продукты переработки планируется поставлять на экспорт. Полученное электричество будут использовать в энергосистеме области.

ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС

Турция увеличила импорт белорусского стекла.

До конца 2016 года в страну будет поставлено 200 тысяч тонн ламинированного материала –

это треть всей производимой в Гомеле разновидности сырья. Используется прозрачный продукт в основном при отделке фасадов зданий. Стоит отметить, что белорусское стекло в кратчайшие сроки прошло испытания на турецком рынке и уже заняло свою нишу.

Белорусский рубль 24 ноября укрепился к евро и российскому рублю. А вот относительно доллара подешевел на без малого 1,5 копейки.

На 25 ноября курс доллара составит 1 рубль 96 копеек. Евро снизился на 1/10 часть копейки. По Нацбанку 25 ноября – 2,07.

Российский рубль потерял несколько пунктов. И завтра за 100 российских можно купить уже 3 рубля и 4 копейки белорусских.