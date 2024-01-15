В Польше готовы разместить немецкие войска на своей территории

В интервью изданию Rzeczpospolita заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил о том, что страна готова принять немецкие войска. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в Польше приветствуется укрепление восточного фланга НАТО, как это произошло в Литве. В свете конфликта на восточных границах Польши приветствуется любая поддержка и содействие со стороны партнеров. Отмечается, что сейчас в стране находится около 10 тыс. военнослужащих США.

В прошлом же году Германия и Литва пришли к соглашению о размещении в Литве немецкой бригады к 2027 году. В страну прибудет пять тысяч немецких военнослужащих, которые будут составлять тяжелую бригаду.

Россия отмечает рост численности НАТО у своих западных границ. Кремль подчеркивает, что угрозы со стороны России нет, но она не будет игнорировать действия, потенциально опасные для ее интересов.