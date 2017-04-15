Прямой эфир

Россельхознадзор снял санкции с двух белорусских предприятий

15 апреля 2017 12:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Еще с двух белорусских предприятий Россельхознадзор снял ограничения на ввоз продукции.

Первые результаты инспекции специалистов ведомства 15 апреля озвучили в Москве.

Зеленый свет для поставок на российский рынок получили заводы по переработке мяса и молока.

Россельхознадзор снял санкции с двух белорусских предприятий-1

Окончательный отчет по итогам инспекции Россельхознадзор обещает направить в Беларусь 20 апреля.

Две группы экспертов работали в регионах нашей страны более недели. Сейчас ограничения продолжают действовать в отношении 20 производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Россия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В индустриальном парке «Великий камень» появятся 10 новых резидентов
14 апреля 2017 20:50

В индустриальном парке «Великий камень» появятся 10 новых резидентов

Новости экономики за 14.04.2017
14 апреля 2017 19:32

Новости экономики за 14.04.2017

Директор Департамента по предпринимательству: Идет радикальное упрощение условий ведения бизнеса
14 апреля 2017 18:50

Директор Департамента по предпринимательству: Идет радикальное упрощение условий ведения бизнеса