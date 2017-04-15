Россельхознадзор снял санкции с двух белорусских предприятий

Новости Беларуси. Еще с двух белорусских предприятий Россельхознадзор снял ограничения на ввоз продукции.

Первые результаты инспекции специалистов ведомства 15 апреля озвучили в Москве.

Зеленый свет для поставок на российский рынок получили заводы по переработке мяса и молока.