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Зеленый свет для поставок на российский рынок получили белорусские заводы по переработке мяса и молока

15 апреля 2017 14:27
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Новости Беларуси. Еще с двух белорусских предприятий Россельхознадзор снял ограничения на ввоз продукции. Первые результаты инспекции специалистов ведомства 15 апреля озвучили в Москве. Зеленый свет для поставок на российский рынок получили заводы по переработке мяса и молока.

Зеленый свет для поставок на российский рынок получили белорусские заводы по переработке мяса и молока-1

Окончательный отчет по итогам инспекции Россельхознадзор обещает направить в Беларусь 20 апреля.

Две группы экспертов работали в регионах нашей страны более недели. Сейчас ограничения продолжают действовать в отношении 20 производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Россия # Фотофакт

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