Зеленый свет для поставок на российский рынок получили белорусские заводы по переработке мяса и молока

Новости Беларуси. Еще с двух белорусских предприятий Россельхознадзор снял ограничения на ввоз продукции. Первые результаты инспекции специалистов ведомства 15 апреля озвучили в Москве. Зеленый свет для поставок на российский рынок получили заводы по переработке мяса и молока.
Окончательный отчет по итогам инспекции Россельхознадзор обещает направить в Беларусь 20 апреля.
Две группы экспертов работали в регионах нашей страны более недели. Сейчас ограничения продолжают действовать в отношении 20 производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.