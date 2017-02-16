Владимир Семашко: новый вариант разрешения нефтегазового конфликта согласован

Новости Беларуси. Беларусь и Россия согласовали очередной вариант разрешения нефтегазового конфликта. Об этом 16 февраля сообщил журналистам Владимир Семашко.

Заместитель премьер-министра отметил, что решение о подписании договора может быть принято уже на следующей неделе.

Ожидается, что этот документ должен урегулировать спорные вопросы между странами по поставкам нефти и цене на газ. Беларусь настаивает на снижении стоимости российского газа. Также стороны прорабатывают взаимоприемлемые условия по поставкам нефти.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Одно из системообразующих наших концернов – это «Белнефтехим». Поэтому ввиду того, что во второй половине 2016 года в два раза (а если быть точным, то на 5,5 миллионов тонн) поставки нефти… Естественно, один из валообразующих концернов не додал продукции. Поэтому мы не дотянули до выполнения того, что было прописано.

Если бы «Белнефтехим» имел достаточно ресурсов и сырья – нефти – то мы были бы на уровне 101-101,5%.

В целом по итогам 2016 года Минпром Беларуси сохранил положительную динамику в экспорте и объемах производства. Свою роль сыграли диверсификация рынков и импортозамещение, а так же государственная поддержка. Предприятия, получая льготные кредиты и субсидии, половину произведенной продукции обязаны экспортировать. А производимая техника и товары для реализации внутри страны – конкурировать по качеству и цене с иностранными аналогами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.