Михаил Мясникович возглавит мониторинговую группу, которая будет заниматься выработкой мер, способствующих развитию и росту экономики

Новости Беларуси. 26 февраля Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам социально-экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из главных требований президента – решения по диверсификации экспорта необходимо принимать быстро, да и в целом предприятиям нужно гибко реагировать на внешние факторы.

По итогам совещания решено создать мониторинговую группу, которую возглавит Михаил Мясникович. Она будет заниматься выработкой конкретных мер, которые поспособствуют развитию и росту экономики.

2015 год начался непросто. Однако, как заявляют в Правительстве, постепенно экономика должна стабилизироваться.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Те вызовы, с которыми мы столкнулись, те внешние шоки, которые, собственно, наша экономика пережила и переживает, конечно, очевидно, непростые. Более того, неопределенность на внешних рынках сохраняется. Поэтому мы говорим, что должны гибко реагировать на внешние шоки, мы должны существенно снизить внутренние издержки, мы должны серьезно поработать с экспортом, особенно на новых нетрадиционных рынках. А задача Правительства – создать рамочные условия, стимулирующие меры и помочь на политическим уровне продвигать наш экспорт на рынки третьих стран.