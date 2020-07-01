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Владимир Макей: поставка американской нефти – это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа

01 июля 2020 06:31
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Новости Беларуси. Поставки нефти в Беларусь из США продолжатся в рамках долгосрочной программы. Об этом 30 июня заявил министр иностранных дел нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей: поставка американской нефти – это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа-1

Первый танкер с 77 тысячами тонн углеводородного сырья сорта Bakken прибыл в порт Клайпеды 5 июня. Далее груз был направлен по железной дороге на Новополоцкий НПЗ. Поставки американской нефти стали возможны по итогам договоренностей в ходе февральского визита в Беларусь Госсекретаря США Майкла Помпео и встречи с Президентом.

Владимир Макей: поставка американской нефти – это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа-4

Владимир Макей, министр иностранных дел:
Главой белорусского государства поставлена соответствующая задача о том, чтобы обеспечить на 30 % поставки нефти из альтернативных источников. Над этим сейчас усиленно работают структуры «Белнефтехима» в тесной координации с Министерством иностранных дел и другими заинтересованными ведомствами. Поставка американской нефти, которая состоялась в начале июня, это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа. Точно также мы намерены активно работать и над поставками углеводородов из других источников.

Владимир Макей: поставка американской нефти – это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа-7

Беларусь делает ставку на диверсификацию закупок нефти. Задача – обеспечить около 30 % необходимого объема углеводородного сырья за счет альтернативных источников. Так, на Мозырском НПЗ сейчас ожидают очередную партию нефти из Азербайджана. Это будет уже пятый транш.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Владимир Макей # Фотофакт

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