Владимир Кухарев об ипотеке: банки должны быть заинтересованы в том, чтобы предлагать населению эти механизмы

Ипотека плюс жилищные сбережения – те механизмы, которые позволят значительно расширить возможности граждан купить новые квадратные метры. В правительстве уверены: у человека должен быть выбор. А значит, перед строительным комплексом стоит задача строить жилье различных параметров – от малогабаритных квартир до жилья с большим метражом с отделкой.

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы серьезно переработали с учетом опыта зарубежных стран, учли все те проблемные моменты, с которыми сталкивались. Банки должны быть заинтересованы в том, чтобы работать с населением и предлагать им эти механизмы. Там нет твердых каких-то ограничений, которые позволяют банкам проводить гибкую политику, предлагая финансовые механизмы, которые будут востребованы, и работать непосредственно уже с каждым гражданином, исходя из тех условий, которые будут предлагаться, и возможностей человека.