Прямой эфир

Владимир Кухарев об ипотеке: банки должны быть заинтересованы в том, чтобы предлагать населению эти механизмы

24 апреля 2020 15:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Всем банкам рекомендовано активно включиться в ипотечное кредитование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев об ипотеке: банки должны быть заинтересованы в том, чтобы предлагать населению эти механизмы-1

Подписанный ранее главой государства указ «Об ипотечном жилищном кредитовании» ждали все. Правительство готовит новый указ о жилищных сбережениях.

Полноценная ипотека в Беларуси: на какую недвижимость распространяется и какие есть отсрочки

Ипотека плюс жилищные сбережения – те механизмы, которые позволят значительно расширить возможности граждан купить новые квадратные метры. В правительстве уверены: у человека должен быть выбор. А значит, перед строительным комплексом стоит задача строить жилье различных параметров – от малогабаритных квартир до жилья с большим метражом с отделкой.

Владимир Кухарев об ипотеке: банки должны быть заинтересованы в том, чтобы предлагать населению эти механизмы-4

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы серьезно переработали с учетом опыта зарубежных стран, учли все те проблемные моменты, с которыми сталкивались. Банки должны быть заинтересованы в том, чтобы работать с населением и предлагать им эти механизмы. Там нет твердых каких-то ограничений, которые позволяют банкам проводить гибкую политику, предлагая финансовые механизмы, которые будут востребованы, и работать непосредственно уже с каждым гражданином, исходя из тех условий, которые будут предлагаться, и возможностей человека.

Больше новостей экономики за 24 апреля в видеоматериале.

# Экономическая рубрика # Экономика # Владимир Кухарев # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 24.04.2020
24 апреля 2020 15:40

Новости экономики за 24.04.2020

Президент о реализации белорусской древесины: «На внешние рынки мы будем продавать только готовый товар»
24 апреля 2020 13:35

Президент о реализации белорусской древесины: «На внешние рынки мы будем продавать только готовый товар»

Александр Лукашенко о распределении помощи: «Мы не должны из Минска чайной ложкой или столовой делить эти деньги»
23 апреля 2020 20:14

Александр Лукашенко о распределении помощи: «Мы не должны из Минска чайной ложкой или столовой делить эти деньги»