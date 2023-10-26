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Высокоточные станки будут выпускать в «Великом камне»

26 октября 2023 16:37
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Новости Беларуси. В индустриальном парке «Великий камень» начинают строительство завода, который будет выпускать высокоточные станки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокоточные станки будут выпускать в «Великом камне»-1

В условиях санкций некоторые предприятия испытывают нехватку необходимого для производства оборудования. Собственный выпуск станков поможет заместить зарубежные комплектующие и технологии. Напомним, рынок России также испытывает дефицит в новых станках. Для наших станкостроителей это дополнительная возможность развивать собственное производство. Станкостроение – один из приоритетов единой промышленной политики Беларуси и России. Сегодня станкостроители осваивают производство обрабатывающих центров нового типа, выпускают разнообразные металлорежущие станки, автоматические линии, инструмент и технологическую оснастку для станков.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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