Высокоточные станки будут выпускать в «Великом камне»

Новости Беларуси. В индустриальном парке «Великий камень» начинают строительство завода, который будет выпускать высокоточные станки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях санкций некоторые предприятия испытывают нехватку необходимого для производства оборудования. Собственный выпуск станков поможет заместить зарубежные комплектующие и технологии. Напомним, рынок России также испытывает дефицит в новых станках. Для наших станкостроителей это дополнительная возможность развивать собственное производство. Станкостроение – один из приоритетов единой промышленной политики Беларуси и России. Сегодня станкостроители осваивают производство обрабатывающих центров нового типа, выпускают разнообразные металлорежущие станки, автоматические линии, инструмент и технологическую оснастку для станков.