Головченко: СНГ, ЕАЭС, ШОС – все эти структуры объединяет экономика

Укрепление интеграционных мостов, формирование общих рынков, снятие барьеров – главные темы переговоров в Кыргызстане. Сегодня, 26 октября, Бишкек принимал сразу три заседания на уровне глав правительств СНГ, ЕАЭС и ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повестку насыщенного международного диалога открыло заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Сейчас в нее входят 9 государств. Беларусь пока в статусе наблюдателя. Но уже сейчас наша страна активно принимает участие в деятельности организации. На долю стран ШОС приходится более 70 % белорусского товарооборота.

Акылбек Жапаров, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана:

Наша организация является открытой и востребованной, свидетельством этого является расширение семьи ШОС. Как было отмечено президентом Кыргызской Республики уважаемым Садыром Нургожоевичем Жапаровым, необходимо разработать и принять дорожную карту сотрудничества с партнерами ШОС по диалогу. Благодаря совместной работе Исламская Республика Иран получила статус полноправного члена ШОС и на завершающей стадии юридическое оформление предоставления Республике Беларусь статуса государства – члена ШОС.

Головченко призвал ШОС сделать совместное заявление о недопустимости санкций в жизненно важных сферах.

И если в ШОС Беларусь пока в статусе наблюдателя, то в Евразийском союзе и СНГ активный участник. Все эти интеграционные структуры объединяет в первую очередь экономика, отметил в своем выступлении премьер-министр. Поэтому во главе угла сегодня работа на общий большой рынок без барьеров и ограничений.