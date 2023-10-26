Головченко: СНГ, ЕАЭС, ШОС – все эти структуры объединяет экономика
Укрепление интеграционных мостов, формирование общих рынков, снятие барьеров – главные темы переговоров в Кыргызстане. Сегодня, 26 октября, Бишкек принимал сразу три заседания на уровне глав правительств СНГ, ЕАЭС и ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Повестку насыщенного международного диалога открыло заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Сейчас в нее входят 9 государств. Беларусь пока в статусе наблюдателя. Но уже сейчас наша страна активно принимает участие в деятельности организации. На долю стран ШОС приходится более 70 % белорусского товарооборота.
Акылбек Жапаров, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана:
Наша организация является открытой и востребованной, свидетельством этого является расширение семьи ШОС. Как было отмечено президентом Кыргызской Республики уважаемым Садыром Нургожоевичем Жапаровым, необходимо разработать и принять дорожную карту сотрудничества с партнерами ШОС по диалогу. Благодаря совместной работе Исламская Республика Иран получила статус полноправного члена ШОС и на завершающей стадии юридическое оформление предоставления Республике Беларусь статуса государства – члена ШОС.
Головченко призвал ШОС сделать совместное заявление о недопустимости санкций в жизненно важных сферах.
И если в ШОС Беларусь пока в статусе наблюдателя, то в Евразийском союзе и СНГ активный участник. Все эти интеграционные структуры объединяет в первую очередь экономика, отметил в своем выступлении премьер-министр. Поэтому во главе угла сегодня работа на общий большой рынок без барьеров и ограничений.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
План мероприятий по реализации второго этапа стратегии и декларация «Евразийский экономический путь», которую мы сегодня обсуждали в рамках ЕАЭС, должны сопрягаться друг с другом и отражать единый вектор дальнейшего развития интеграционных связей в нашем регионе. Именно такой формат позволит нам на практике сохранить реальную общность подходов к решению экономических задач и противодействию глобальным вызовам.
Многочасовой диалог прошел продуктивно: по итогам заседания Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправсовета подписано почти 40 документов о реализации конкретных проектов в самых разных сферах.