Владимир Колтович: максимально приравняем придорожный сервис к условиям бизнеса в агроэкотуризме

Новости Беларуси. Тотальный контроль предприятий – в сторону, от абсурдных технологических норм отказаться, а принципы введения бизнеса упростить. 14 февраля на совещании Президент поручил контролирующим органам сократить количество плановых проверок и реорганизовать ведомственный контроль.

По инициативе главы государства создана рабочая группа, которая должна усовершенствовать контрольную деятельность

и устранить излишние требования к предприятиям. В ее составе известные бизнесмены и экономические эксперты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поручения навести порядок в этой сфере давались неоднократно. Была поставлена задача: сократить лишний контроль и исключить дублирующие функции. Чтобы не было этого непрерывного хождения друг за другом, особенно на нормально работающее, приносящее прибыль предприятие. Однако, к сожалению, серьезных сдвигов не последовало.

Каждый рабочий день в стране проходит порядка 450 различных проверок.

Случается, что с внеплановыми визитами контролеры посещают крупные предприятия до 50 и больше раз в год. Я думаю, что нам хватит увлекаться тотальным контролем, давно пора пересмотреть подходы к самой его сути. Основной акцент – на конечный результат, а не на проверку ради нее самой.

Работает предприятие, платит налоги, нет жалоб – не надо дергать людей, дайте им возможность заниматься делом.

И сами занимайтесь своим делом. Это должно быть основой вашей работы. Перед открытием предприятия (или действующее предприятие): определили, если надо – проверили, установили, уточнили, рассказали. На основании уже новых нормативов, которые будут введены. И не надо туда ходить больше с всякими ревизиями и проверками. Дальше, по закону, ответственность на руководителя.

Пусть он там занимается и противопожарной, и санитарной, и прочими видами безопасности.

Еще одна большая и больная для нас тема – упрощение требований к ведению бизнеса. Для открытия даже небольшого кафе, по самым скромным подсчетам, уходит полгода. Только вдумайтесь, полгода! Любой человек просто махнет рукой, и не будет заниматься тем, чем ему, возможно, хочется заниматься.

От грамотной организации контроля зависит инвестиционная привлекательность страны. Также глава государства подчеркнул, что необходимо снисходительнее подходить к малому бизнесу: агроусадьбам и придорожным кафе.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Все, что за кольцевой дорогой, давайте по максимальному кругу вопросов приравняем к условиям бизнеса в агроэкотуризме. Придорожный сервис – по сути, тот же агроэкотуризм. Тоже одну базовую величину, упрощенные требования по санитарным нормам. Чтобы человек мог с наименьшими затратами войти в этот бизнес, развивать его и спокойно работать на благо потребителя.

На совещании Президент Беларуси призвал деловые круги к честному и открытому диалогу и гарантировал, что никакого давления со стороны контролирующих структур не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.