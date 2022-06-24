Мировой спрос на халяльную продукцию аналитики оценили в полтора триллиона долларов в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спрос на нее растет и к 2025 году может достигнуть отметки в 2 триллиона.
Мировой спрос на халяльную продукцию аналитики оценили в полтора триллиона долларов в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спрос на нее растет и к 2025 году может достигнуть отметки в 2 триллиона.
Халяльная продукция – один из наиболее быстрорастущих сегментов глобального рынка продовольствия, присутствие в котором развивают лидирующие страны-поставщики. С точки зрения экспорта халяльной продукции Беларуси максимально интересны страны Ближнего Востока и Северной Африки, где население быстро увеличивается. Объем рынка халяльной пищевой продукции здесь достигает 441 миллиард долларов в год.
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